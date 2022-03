'Jogo da Discórdia' marca afastamento de Lucas do quarto grunge no 'BBB'

15/03/2022 | 12:26



Segunda-feira, véspera de paredão, é dia de Jogo da Discórdia no programa televisivo global Big Brother Brasil. Desta vez, no dia 14, a dinâmica consistia em colocar flechas nos brothers com os adjetivos manipulador, traidor e medroso. O destaque foi para Arthur Aguiar, que recebeu mais flechadas e foi considerado como manipulador por quatro participantes. Em seguida, veio Lucas Bissoli com três menções como traidor.

Apesar de ter sido bastante apontado durante o jogo, Lucas acabou evitando revidar os comentários. Isso causou incômodo em Eslovênia, que julgou que ele se acovardou.

"Eu te enxerguei como medroso. Tinha muito mais coisa para você falar, coisa que você sabe. Parece que você ficou feliz por uma pessoa (Natália) ter falado o que você deveria ter falado", disse ela.

Linn da Quebrada concordou com a pernambucana. "Não basta a Natália falar por você, você tinha que falar por você. Você foi colocado como traidor diversas vezes. Sinceramente, eu achei que você foi medroso."

Lucas no quarto lollipop?

Após se desentender com os meninos (Arthur Aguiar, Paulo André, Pedro Scooby e Douglas Silva), Lucas disse, em conversa com Natália, que pensa em deixar o quarto grunge.

"Nossa, estou sentindo um clima muito ruim", comentou o capixaba. A sister, então, pergunta: "O que você está sentindo?". E ele responde: "É muito ruim passar pelas pessoas e não falar. Horrível."

Natália pontuou que esse tipo de situação é decepcionante. "Eu falo porque, no início, eu ficava semanas sem falar com as pessoas. Um diálogo, né? Era só bom dia, boa tarde e boa noite."

Logo depois, Lucas comentou sobre a vontade de sair do grunge. "Eu estou lá no quarto dos moleques. Acho que eu vou meter o pé".

Mas ela o aconselhou a não fazer isso. "Acho que não tem necessidade, não. Acho que isso é uma forma de você demonstrar que eles estão certos. Agora, é uma forma de você se manter."

Choro na madrugada

Emparedado, Vyni comentou com Eslovênia que ainda sente esperança de que pode ficar na casa. "Eu sinto que por mais remota que pareça, por menor que seja, eu tenho uma chance ainda. Eu sinto que eu ainda posso me surpreender. Tenho a esperança que ainda posso me surpreender."

"Também acho isso", respondeu ela. "É o momento propício para ficar centrado e ficar forte. Não chorar", completou o cearense.

No entanto, durante a madrugada, o brother ficou sozinho e reflexivo. Logo em seguida, Eliezer foi até ele e perguntou: "O que você está fazendo aí?". E Vinicius respondeu: "Pensando, rezando".

Após um tempo em silêncio, os dois começam a chorar.