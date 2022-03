Rússia afirma que cessar-fogo deve ser aprovado quando condições forem atendidas

15/03/2022 | 12:08



O embaixador da Rússia na Organização da Nações Unidas (ONU), Vasily Nebenzya, afirmou nesta terça-feira, 15, que um cessar-fogo está na mesa de negociações entre Rússia e Ucrânia. No entanto, segundo ele, o acordo só deve ser aprovado quando a Ucrânia aceitar as condições impostas por Moscou.

Nebenzya disse que entre as condições estão a desmilitarização da Ucrânia e a não entrada do país na Organização do Tratado do Atlântico Norte (Otan). O embaixador também destacou que a Rússia apresentará seu próprio projeto de resolução sobre a situação humanitária na Ucrânia.

Sanções do Canadá

O governo do Canadá anunciou em comunicado nesta terça a imposição de sanções contra 15 autoridades da Rússia. Segundo a nota, esses funcionários colaboraram para levar adiante a decisão do presidente russo, Vladimir Putin, de "invadir um país pacífico e soberano", a Ucrânia.

O governo canadense diz que as medidas ampliam a pressão para que Putin reverta o rumo e estão em linha com a postura dos parceiros da comunidade internacional, diante da "invasão ilegal e injustificável" da Ucrânia pelo regime russo. A nota diz que o país já impôs sanção contra quase 500 indivíduos e entidades de Rússia, Ucrânia e Belarus por causa da invasão militar russa em solo ucraniano, sem citar os nomes dos alvos mais recentes.

Ministra das Relações Exteriores, Melanie Joly afirma que seu país continuará a apoiar a Ucrânia e seu povo. "O Canadá não hesitará em tomar mais ações, caso a liderança russa não mude de direção", ressalta. A punição imposta congela eventuais bens dos alvos no Canadá e impede que eles façam negócios com cidadãos ou instituições canadenses.