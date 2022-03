Glória Maria conta sobre luta contra tumor no cérebro: Não tive medo

15/03/2022 | 12:10



Gloria Maria, que participou na última segunda-feira, dia 14, do programa Roda Vida, da TV Cultura, contou sobre sua luta contra um tumor no cérebro, em 2019 - durante a entrevista, ela foi questionada pela jornalista Claudia Lima sobre o câncer e então a repórter explicou como foi todo o processo.

Não pensei na possibilidade do fim nem por um segundo. Eu estava viva e com um diagnostico de tumor no cérebro. Muitos pensaram que era um câncer, mas não. Se eu não tivesse descoberto naquele momento, teria morrido em 15 dias.

Esse tumor criou um edema em volta dele, logo em seguida inflamou e tive uma convulsão. Acabou sendo uma benção, porque não sofri sequelas. Mas não tive medo, pois a vida é isso. É preciso passar todo tipo de experiência, contou .

E, após passar por essa situação, a apresentadora chegou a conclusão que a vida é nuvem rosa e nuvem cinza.