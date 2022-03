Jornalista desaparece após invadir jornal de TV russa para protestar contra guerra

15/03/2022 | 12:10



A jornalista Marina Ovsyannikova, que é editora do Channel One Russia, foi detida após invadir a transmissão ao vivo para pedir o fim da guerra da Rússia contra a Ucrânia - e, segundo informações do The Washington Post, ela não foi mais encontrada.

Marina apareceu atrás da âncora do jornal segurando um cartaz que continha os seguintes dizeres:

Sem guerra, estava escrito em inglês.

Pare a guerra. Não acredite em propaganda. Eles estão mentindo para você aqui, dizia o restante da frase, em russo.

E, após o ocorrido, um vídeo gravado por Ovsyannikova foi divulgado nas redes sociais - na gravação afirma que seu pai é ucraniano e sua mãe é russa e descreveu o conflito como um crime.