Charge - 15 de março de 2022

Hoje completam dois anos que os primeiros casos de Covid-19 foram confirmados no Grande ABC. Em 15 de março de 2020, um casal de São Bernardo e um morador de São Caetano foram diagnosticados com o coronavírus – a OMS (Organização Mundial da Saúde) havia decretado estado de pandemia quatro dias antes, em 11 de março. Desde então, a crise sanitária deixou marcas profundas na região. Até ontem, de acordo com dados das prefeituras, 341.837 pessoas foram acometidas pela doença e 11.127 foram vítimas do vírus. Texto: Thainá Lana/ DGABC

