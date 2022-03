PM prende procurado da Justiça após roubo de carro em Santo André

Renan Soares

15/03/2022 | 11:51



Na noite desta segunda-feira (14), a PM (Polícia Militar) prendeu um procurado pela Justiça no Jardim Guarará, em Santo André, após roubo de um veículo. O crime ocorreu por volta das 21h, quando os PMs, do 10° Batalhão, faziam um patrulhamento pela área, recebendo um alerta do Copom (Centro de Operações da Polícia Militar), sobre o roubo de um veículo pela área, de modelo Nissan Kicks, que estava sem emplacamento.

A equipe seguiu o patrulhamento até se deparar com o automóvel, dando início ao acompanhamento do veículo até a rua dos Cocais, onde o motorista foi detido. Ao realizar buscas no carro, os policiais localizaram, junto ao suspeito, um facão e uma arma de fogo falsa. Após breve interrogação, o acusado confessou que havia realizado o furto do veículo. A princípio, o motorista do veículo se apresentou como Rogério, com um documento em que nada constava no nome.

A ocorrência foi levada até o 6° DP (Distrito Policial), onde o criminoso foi reconhecido pela vítima, dona do automóvel. No local, também foi constatado que o documento apresentado anteriormente era falso, e que o autor do crime era procurado pela Justiça. Ele foi acusado de roubo, uso de documento falso, além do fato de ser procurado, e segue à disposição da Justiça.