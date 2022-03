Viajando pelo mundo: como manter seus dispositivos em segurança

Redação

Do Rota de Férias



15/03/2022 | 11:55



Viajar é uma ótima forma de conhecer novos lugares, pessoas e culturas. Trata-se de um símbolo de lazer e diversão. Até mesmo suas férias, no entanto, podem se transformar em dor de cabeça se você não prestar atenção a aspectos essenciais de segurança digital.

Mas, não se preocupe. Separamos algumas dicas de segurança fundamentais que facilitam a proteção de dispositivos e dados pessoais, evitando que seus momentos de lazer sejam fonte de preocupação.

Os principais perigos digitais durante viagens

Seja a trabalho, seja a lazer, viajar traz alguns riscos em relação a informações pessoais que, muitas vezes, sequer são levados em consideração.

Redes públicas e abertas de wif-fi e conexões Bluetooth são algumas das principais fontes de ameaças digitais quando você viaja. Elas podem ser usadas por hackers para invadir dispositivos em redes que não exigem qualquer autenticação.

Há ainda redes maliciosas que copiam pontos de conexão autênticos. Quando a vítima desavisada se conecta a eles, os criminosos obtêm acesso aos dispositivos, o que facilita o roubo de dados e a instalação de malware que compromete o aparelho atacado.

Golpes de phishing também são muito comuns por meio de mensagens infectadas com links e arquivos maliciosos. Ao acessar e/ou baixar esse conteúdo, a vítima é levada a páginas nas quais informa dados pessoais. Muitas vezes, essas páginas são cópias quase idênticas de websites reais (como serviços bancários, por exemplo).

Além disso, há os perigos mais físicos, como roubo e furto. Caso seu dispositivo seja furtado, extraviado ou roubado, suas informações podem cair em mãos erradas, o que pode ser extremamente perigoso.

Como manter seus dispositivos e informações a salvo

Você pode e deve adotar algumas práticas básicas de segurança digital para manter seus aparelhos e dados pessoais em um nível mais adequado de proteção, privacidade e sigilo.

É importante lembrar que as dicas apresentadas aqui servem não apenas enquanto você viajar, mas também em situações do cotidiano. Elas são uma boa forma de melhorar sua segurança digital em qualquer situação, seja durante uma viagem de férias, seja no ambiente de trabalho ou até mesmo em casa.

Bloqueie seus dispositivos

A maior parte dos smartphones, notebooks, laptops, tablets e outros dispositivos conta com configurações de segurança que permitem o bloqueio do aparelho após determinado tempo de inatividade ou quando reiniciado, desligado ou colocado em modo de hibernação e espera – ou ainda quando o usuário ativa o bloqueio por conta própria.

Ao fazer isto, as chances de terceiros acessarem seus dispositivos diminuem. Se seus aparelhos forem furtados, extraviados ou roubados, essa será a primeira linha de defesa para suas informações.

Atualize e reforce as suas senhas

Use senhas fortes para autenticação e mantenha-as atualizadas. Nada de combinações óbvias: adote alterações entre letras maiúsculas e minúsculas, números e caracteres especiais.

Se quiser, tenha um gerenciador de senhas confiável e evite usar a mesma senha para várias contas. É sempre bom lembrar que suas senhas não devem ser compartilhadas com ninguém.

Tome cuidado com redes públicas de wi-fi

Como dito anteriormente, essas redes podem ser fonte de problemas. Apesar de oferecer comodidade, redes públicas de wi-fi possuem vulnerabilidades adicionais e são mais suscetíveis a invasões e difusão de malware.

Evite redes abertas que não exijam autenticação de usuário e não tenham criptografia. Caso esteja em um hotel ou local específico, tire suas dúvidas sobre a rede de wi-fi e as autenticações exigidas. Além disso, verifique a rede correta antes de se conectar a qualquer ponto.

Vale a pena ainda usar dados móveis caso estejam disponíveis no local que você irá visitar.

Desabilite o recurso de conexão automática

Imagine chegar ao hotel e se conectar automaticamente à rede de wi-fi disponível e aberta. Pode parecer incrível, mas algum criminoso pode criar um ponto de conexão wi-fi para disseminar malware, invadir suas contas e, pronto, você estará conectado automaticamente à rede.

Para evitar esse tipo de transtorno, desative o recurso de conexão automática do seu dispositivo. Mantenha a conexão manual para ficar mais seguro.

Tenha uma VPN confiável

Um serviço VPN profissional e confiável ajuda a melhorar a proteção dos seus dados. Caso não conheça essas ferramentas, você pode verificar melhor o que é VPN.

Elas oferecem criptografia mais robusta para sua conexão, o que diminui os riscos de as informações serem vazadas para outras pessoas – evitando, assim, riscos de ataques quando você usar uma rede pública de wi-fi, por exemplo.

Elas também garantem maior privacidade para suas atividades online. Se há um recurso que vale a pena para sua segurança digital, definitivamente é o VPN.

Use recursos de proteção antivírus

É essencial definir um antivírus profissional e confiável nos seus dispositivos. Antivírus são ótimos recursos para proteção digital, e as versões mais profissionais e bem avaliadas conseguem bloquear parte considerável das ameaças cibernéticas.

Também é importantíssimo manter o antivírus constantemente atualizado e deixar verificações e varreduras agendadas com frequência para detectar ameaças em potencial.

Mantenha seus sistemas operacionais atualizados

Assim como programas antivírus e outros recursos, é vital manter seus sistemas operacionais sempre atualizados. Isso ajuda a atualizar os recursos de segurança para te proteger contra várias ameaças.

Muitos hackers se aproveitam de vulnerabilidades em sistemas defasados. Manter os sistemas operacionais atualizados é algo que ajuda a diminuir essas vulnerabilidades. Você também deve atualizar aplicativos e outros recursos em dia.

Desabilite o recurso de Bluetooth

Manter seu Bluetooth ativo pode ser um verdadeiro perigo para seu dispositivo e suas informações pessoais.

Afinal, nesse caso, seu dispositivo pode se conectar automaticamente a um Bluetooth de uma gente malicioso – ou alguém pode se conectar ao seu dispositivo. Isso abre oportunidades para invasão de hackers.

Mantenha o Bluetooth desabilitado o máximo possível.

Minimize recursos de localização do dispositivo

Outra dica de segurança para tornar sua viagem mais tranquila é limitar compartilhamentos de localização. Evite postar abertamente suas localizações e ativar recursos excessivos de localização do seu dispositivo.

O oposto também é válido: use recursos confiáveis para rastrear o seu dispositivo, já que isso pode ajudar caso você o perca. Mas tenha cuidado para não instalar malware no seu aparelho, já que muitos deles se disfarçam de programas confiáveis.