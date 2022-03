BC chinês contraria expectativas e mantém juros para 2 operações de liquidez

15/03/2022 | 11:26



O Banco do Povo da China (PBoC) anunciou, nesta terça-feira, 15, inesperada manutenção de juros referentes a duas operações de liquidez, apesar das expectativas por relaxamento monetário em meio às incertezas no horizonte da segunda maior economia do planeta.

Em comunicado, a autoridade monetária informou que decidiu manter em 2,85% o juro do programa de empréstimo de longo prazo (MLF, na sigla em inglês) para um ano, no valor de 200 bilhões de yuans.

Já o das operações de recompra reversa para sete dias, no total de 10 bilhões de yuans, foi preservado em 2,10%.

A Capital Economics explica que a decisão reflete dados econômicos melhores que o esperado no país.

Ainda assim, a consultoria acredita que a atividade ficará sob renovada pressão devido à recente onda de covid-19. "Como tal, achamos que é apenas uma questão de tempo até que o PBoC retome seus cortes nas taxas de juros", avalia.