Disney Wish – Veja 5 atrações exclusivas do novo navio da Disney

Com viagem inaugural marcada para 14 de julho, o Disney Wish, novo navio da Disney, fará cruzeiros de três e quatro noites que partirão de Port Canaveral, na Flórida (EUA), e passarão por Nassau e Castaway Cay, a ilha particular da Disney em Bahamas. E tudo indica que serão oferecidas grandes atrações a bordo, a exemplo do que ocorre em outros transatlânticos da companhia, como o Disney Dream.

Quem viajar no navio, que será inspirado em contos de fadas, encontrará, por exemplo, espaços temáticos e personagens da Disney, Pixar, Marvel e Star Wars. Além disso, poderá se divertir em uma espécie de montanha-russa aquática estrelada por Mickey e Minnie, a primeira atração dedicada aos ratinhos em alto-mar

Como se não bastasse, as experiências a bordo do Disney Wish incluirão jantares com temas inspirados em Frozen e Vingadores. Isso sem contar uma produção musical no estilo Broadway dedicada à Pequena Sereia.

As atrações exclusivas do Disney Wish

Confira cinco atrações exclusivas que serão oferecidas pelo Disney Wish, o novo navio de cruzeiros da Disney.

Inside Out: Joyful Sweets

A Inside Out: Joyful Sweets será a loja de doces a bordo do novo navio da Disney. Inspirada no filme DivertidaMente, da Pixar, oferecerá 40 sabores de sorvetes e diversas guloseimas, a exemplo de pretzel com pasta de amendoim ou com chocolate branco e framboesa.

Colorido, o local vai se assemelhar ao centro de controle da mente de Riley, de 11 anos, de onde suas emoções são diariamente guiadas – haverá esculturas coloridas dos cinco personagens principais do filme e luminárias brilhantes das Esferas da Memória.

As guloseimas exclusivas inspiradas no filme incluirão cupcakes coloridos que evocam as cinco emoções – Alegria (limão), Tristeza (mirtilo), Nojinho (pistache), Raiva (red velvet) e Medo (chiclete) – e Esferas da Memória de chocolate cheias de doces. Macarons especiais e cake pops se juntarão à variedade de trufas e biscoitos artesanais, brownies e coberturas deliciosas.

Olaf’s Royal Picnic

Os pequenos passageiros do Disney Wish poderão se juntar a personagens de Frozen para um piquenique de verão. A experiência, projetada para famílias com crianças de 3 a 12 anos, permitirá a interação com Olaf, Anna, Elsa e Kristoff. Haverá, inclusiva, apresentações musicais ao vivo com destaque para “Let It Go”, “Fixer Upper” e “In Summer”.

O salão será decorado com um dossel de flores coloridas e tema festivo. Na atração, que terá uma taxa adicional ao valor do cruzeiro, as crianças receberão presentes e lembranças, incluindo uma pelúcia de troll reversível, um cobertor de piquenique temático e um bandolim personalizado de estilo nórdico.

Grand Hall

O Grand Hall, inspirado em um castelo de conto de fadas, será um espaço de encontro e também um teatro com palco situado no átrio do novo navio da Disney. Nele, as famílias serão recebidas com uma saudação real, verão de perto as Princesas e terão a chance de assistir a vários espetáculos com personagens.

De quebra, na última noite do cruzeiro, os passageiros poderão retornar ao Grand Hall para um show de despedida. Durante o evento, varinhas serão distribuídas para uma celebração com a Fada Madrinha.

Luna

Equipado com uma tela LED que tomará conta de uma parede de dois andares, um palco e um bar, este será um dos espaços shows do Disney Wish. Nele, será possível ver as seguintes apresentações:

“Villains Game Night” , um game show de perguntas e resposta da Disney com direito a caçoadas de vilões, incluindo Cruella de Vil, Gastão, Hades e Malévola.

, um game show de perguntas e resposta da Disney com direito a caçoadas de vilões, incluindo Cruella de Vil, Gastão, Hades e Malévola. “Disney Songbook” , espécie de karaokê com imagens transmitidas em uma grande tela.

, espécie de karaokê com imagens transmitidas em uma grande tela. O evento final da Disney Uncharted Adventure, uma experiência interativa que usará os dispositivos móveis dos passageiros para desbloquear aventuras ocultas espalhadas pelo navio.

Hero Zone

A Hero Zone será uma arena esportiva futurista na qual a atividade física se misturará à imaginação. Ali, será possível praticar esportes e provas em família de força, velocidade e resistência.

Além disso, este espaço do Disney Wish será palco da aventura Jack-Jack’s Incredible Diaper Dash, que oferecerá aos pequeninos a chance de competir pelo cobiçado título de Campeão do Diaper Dash enquanto percorrem uma pista de seis metros, em meio aos aplausos (e risadas) de familiares, amigos e fãs.