Murilo Huff fala sobre o filho com Marília Mendonça e revela medo no relacionamento com a cantora: Ficava muito bitolado

15/03/2022 | 10:10



Ê, saudade! Murilo Huff concedeu uma entrevista ao Leo Dias e deixou os fãs emocionados ao relembrar com carinho da eterna rainha da sofrência, Marília Mendonça, que faleceu no dia 5 de novembro de 2021 em um acidente aéreo.

Com uma linda história de quatro anos ao lado da cantora, Murilo falou sobre o fruto desse amor, o pequeno Leo, de apenas dois anos de idade.

- Não deixarei Leo esquecer quem foi a mãe dele. Ele é muito carinhoso. Ela ensinou ele a ser assim. Ele é calmo como eu e tem hora que ele está muito estressado, aí eu vejo a Marília. As coisas tiravam ela do sério?E eu sempre fui muito tranquilo.

O cantor, que está fazendo sucesso com o seu álbum Ao Vivão 2, também relembrou um pouco como era o relacionamento com Marília e revelou um medo que sentia.

- Se a gente quisesse que esse namoro fosse midiático, seria em uma proporção estrondosa, [mas teria] um preço muito caro que talvez poderia custar a minha própria carreira como cantor. Aí que está, por isso que tinha esse medo.

Ele também confessou que não foi um homem perfeito para Marília:

- Se falasse que não me arrependo de nada, é como se estivesse falando que fui um cara perfeito no relacionamento, e eu não fui. Ninguém é perfeito em nenhum relacionamento. Se a gente soubesse o que iria acontecer, acho que todo ser humano faria algo diferente porque estamos sujeitos a errar. Em uma briga, você se exalta, fala uma coisa que não quer e se arrepende no outro dia.

E, continuou:

- Gostava dela, de estar e ficar com ela, mas ficava assim: Não posso, não posso! Isso vai atrapalhar o meu trabalho, as pessoas vão achar que estou com ela por interesse. Mesma profissão, um cantor desconhecido com a maior cantora do país. Ficava muito bitolado com isso [?].

Huff ainda revelou que escreveu uma música em homenagem a cantora, mas que não irá divulgar:

- Eu escrevi uma música para ela. Na verdade, eu comecei a ouvir rap por causa dela. A música fala muita coisa que ela me ensinou. Mas, eu nunca vou mostrar essa canção. Eu escrevi só para mim. Meu maior privilégio foi ter convivido não com a artista, mas com a pessoa. Ela era muito maior que a artista. Tinha um coração, uma humildade, simplicidade enorme.