Do Diário do Grande ABC



14/03/2022 | 23:59



Exatos dois anos depois de registrar os primeiros casos de contaminação pelo novo coronavírus, do casal Cristiane Gassmann Calixto e Edison Calixto Silva, de São Bernardo, o Grande ABC finalmente enxerga luz no fim do túnel da pandemia. Após saldo devastador, a proliferação da Covid-19 começa a dar sinais de arrefecimento. Ainda há cuidados a serem observados. A facilidade de contágio e a possibilidade de surgir nova variante do micro-organismo devem servir de alerta à sociedade. Mas é evidente que o otimismo começa a ocupar o lugar onde antes reinava o pessimismo.



Há dados robustos que embasam a confiança na vitória contra o coronavírus. Segundo reportagem publicada ontem neste Diário, novas infecções diminuíram 68% em duas semanas no Grande ABC. De acordo com os boletins enviados pelas prefeituras, de 11 a 24 e fevereiro foram registrados 9.502 casos da doença, com média diária de 679 ocorrências, enquanto de 25 de fevereiro a 10 de março foram contabilizados 3.043 doentes, média de 217. O número de óbitos também recuou entre as quinzenas, com queda de 57,1%, passando de 163 para 69.



A história da Covid-19, entretanto, desencoraja qualquer celebração prévia sobre o fim da ameaça sanitária que paira sobre o planeta há dois anos. A linha do tempo da pandemia se assemelha a uma montanha-russa, com altos e baixos. Não seria a primeira vez que nova onda de contaminação frustraria os cidadãos mais confiantes. Toda cautela, portanto, é bem-vinda.



Os indicadores positivos, evidentemente, não devem ser ignorados. O que se deve evitar, simplesmente, é que sejam confundidos com salvo-conduto para a retomada da chamada “vida normal”. Fica claro que ainda não se pode baixar a guarda para uma doença que já ceifou a vida de, somente no Grande ABC, 11.127 pessoas e contaminou outras 341.837. Tudo indica que a hora de celebrar o fim da pandemia está se aproximando, mas o melhor a se fazer neste momento é conter a euforia e o entusiasmo e abusar das medidas de proteção.