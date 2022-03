Há dois anos, primeiro caso de Covid era registrado na região

Thainá Lana

Do Diário do Grande ABC



14/03/2022 | 22:31



Hoje completam dois anos que os primeiros casos de Covid-19 foram confirmados no Grande ABC. Em 15 de março de 2020, um casal de São Bernardo e um morador de São Caetano foram diagnosticados com o coronavírus – a OMS (Organização Mundial da Saúde) havia decretado estado de pandemia quatro dias antes, em 11 de março. Desde então, a crise sanitária deixou marcas profundas na região. Até ontem, de acordo com dados das prefeituras, 341.837 pessoas foram acometidas pela doença e 11.127 foram vítimas do vírus.

O primeiro óbito na região foi registrado em Santo André, dez dias depois do primeiro caso, em 25 de março. O paciente de 68 anos, que sofria com hipertensão, deu entrada no dia 18 do mesmo mês na UPA (Unidade de Pronto Atendimento) Sacadura Cabral, e faleceu no mesmo dia – a notificação da morte, porém, aconteceu apenas uma semana depois, com os resultados dos exames comprovatórios. Desde o início da pandemia, maio de 2021 segue como o mês mais letal, com 1.193 óbitos - veja dados na arte abaixo.

Cristiane Gassmann Calixto, 53 anos, e Edison Calixto Silva, 54, foram as primeiras vítimas da Covid na região. Os sintomas do vírus apareceram dia 10 de março de 2020, durante voo vindo da Itália, onde ficaram por 20 dias. Eles sentiram dor no corpo, febre, tosse e falta de ar e, assim que chegaram em casa, no Rudge Ramos, em São Bernardo, foram para o Hospital Alemão Oswaldo Cruz, na Capital. A Prefeitura de São Bernardo notificou os dois casos positivos em 15 de março. Dez dias depois, eles estavam recuperados da doença, o que foi retratado na capa da edição de 26 de março de 2020 do Diário – veja a reprodução à direita.

Agora, 24 meses após o ocorrido, Cristiane reflete sobre a maneira como as autoridades, órgãos responsáveis e até a sociedade lidaram com a situação. “Na época fomos feitos de cobaias. O prefeito (de São Bernardo) fez uma live para falar sobre o caso e deu diversas características nossas, que possibilitaram que as pessoas descobrissem nossa identidade. Colocaram nossa foto nas redes sociais e, por conta do medo do vírus que era desconhecido, até então, muita gente falava sobre a nossa vida, o que deveríamos fazer e que não poderíamos ir em lugar nenhum. Tivemos nossa privacidade comprometida, em um momento de incertezas, onde também éramos vítimas do vírus”, esclarece Cristiane, que ressalta emocionada o carinho que recebeu de desconhecidos. “Ao mesmo tempo em que pessoas só estavam preocupadas em não contrair a Covid, também presenciei a gentileza de vizinhos que nunca tinha conversado”, pontua a empresária, que conta que recebeu bolos na porta do seu apartamento e viu muita gente se oferecendo para fazer compra nos supermercados.

DESCRENÇA NA VACINA

Mesmo vacinados com as três doses dos imunizantes contra a Covid, Cristiane acredita que os fármacos não protegem contra o vírus. Especialistas do mundo todo e a OMS, no entanto, dizem o contrário e já comprovaram por meio de amplos estudos e pesquisas a eficiência das vacinas na redução de casos graves e mortes ocasionadas pela doença. O casal afirma que só se protegeu porque alguns países exigem o comprovante de vacinação – eles viajaram em fevereiro deste ano para França. “Meu marido pegou o coronavírus novamente em janeiro deste ano, então, podemos ver que a vacina realmente não protege, assim como o uso de máscara”, comentou. De acordo com a Anvisa (Agência Nacional de Vigilância Sanitária), nenhuma vacina garante imunidade e, sim, proteção contra os casos graves das doenças. “Pacientes que estão vacinados podem contrair a doença, mas normalmente desenvolvem casos leves”, informou a agência.

Vacinação e variantes marcam segundo ano da pandemia