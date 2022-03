A melhor temporada dos últimos tempos

Dérek Bittencourt



15/03/2022 | 00:01



Vai ser dada a largada para uma das mais aguardadas temporadas da Fórmula 1 dos últimos tempos. É bem verdade que a categoria já não tem a mesma legião de seguidores aqui no Brasil, mas os que restaram, como eu, seguimos acompanhando esse esporte tão vibrante e apaixonante. E o motivo para rotular como um ano muito esperado é simples: os testes de pré-temporada indicam que outras equipes evoluíram e podem diminuir a diferença gigante que Red Bull e Mercedes construíram na última década. A Ferrari, por exemplo, apresentou um carro muito promissor e conta com a interessantíssima dupla formada pelo espanhol Carlos Sainz Jr e pelo monegasco Charles Leclerc. Quem também gera grande expectativa é a McLaren, da parceria entre o britânico Lando Norris e o australiano Daniel Ricciardo. Eu seria lunático se não apontasse que ainda existe todo um favoritismo sobre o atual campeão Max Verstappen e seu principal concorrente, o hepta Lewis Hamilton. Os respectivos companheiros de equipe do holandês, o mexicano Sérgio Pérez, e do britânico, o recém-chegado compatriota George Russell, até têm potencial, mas acabam iniciando o ano apenas com figurantes. E, por vez ou outra, ainda surge um inesperado concorrente entre os ponteiros, como foi o caso de Pierre Gasly, que colocou a AlphaTauri na frente em uma das atividades preparatórias no Bahrein.

Claro que a pré-temporada pode não apresentar com muita exatidão o real potencial dos carros. Algumas equipes, inclusive, acabam escondendo alguns segredinhos, os quais serão revelados apenas neste fim de semana, quando a mesma pista do Bahrein receberá a primeira das 22 etapas do calendário (a 21ª delas, inclusive, está confirmada mais uma vez para o autódromo de Interlagos, em 13 de novembro, no Grande Prêmio de São Paulo). Mas ver diferentes carros e pilotos nas primeiras posições serviu para animar os amantes da velocidade. A frustração fica mais uma vez restrita ao fato de o Brasil não estar representado no grid. Apenas Pietro Fittipaldi está na categoria, mas como reserva da equipe Haas. O neto de Emerson Fittipaldi chegou a ser cogitado como titular, na vaga do russo Nikita Mazepin, quando este teve o contrato encerrado pela escuderia norte-americana em razão da invasão da Rússia à Ucrânia. Porém, o aporte financeiro (travestido de experiência) do dinamarquês Kevin Magnussen falou mais alto e os norte-americanos optaram por ele. Paciência.

O grid da Fórmula 1 2022 traz ainda dois habilidosos campeões mundiais, casos de Sebastian Vettel, na Aston Martin, e Fernando Alonso, na Alpine. Apesar de figurarem em equipes que brigam no meio do pelotão, ambos têm experiência de sobra e podem, em uma etapa ou outra, surgir em posição de destaque. Em situação intermediária aparece Valtteri Bottas. Depois de cinco temporadas como fiel escudeiro de Lewis Hamilton na Mercedes, ele foi substituir o compatriota Kimi Raikkonen (que se aposentou) na Alfa Romeo, um carro com muito menos potencial do que o guiado até o ano passado pelo finlandês. Nos demais cockpits estarão pilotos da nova geração, casos do chinês Guanyu Zhou, também da Alfa Romeo, Yuki Tsunoda, na outra AlphaTauri, Lance Stroll, na Alpine, Esteban Ocon, na Aston Martin, Mick Schumacher (filho de Michael), na Haas, e a dupla Nicolas Latifi e Alex Albon, na Williams. Que chegue logo o domingo.

DIRETAMENTE DA UCRÂNIA

Hoje, a partir das 15h, diretamente do estúdio do Diário, a repórter Yasmin Assagra e este que vos escreve estarão em uma edição especial do programa Diário Esportivo, ao vivo, com o atacante Renan Oliveira. Jogador do Kolos Kovalivka, o andreense regressou ao Brasil após passar momentos apreensivos na Ucrânia, país este que vem sendo atacado e invadido pela Rússia. Ele vai contar como foram os momentos até conseguir retornar ao solo brasileiro, além de falar sobre sua carreira – na qual defendeu o EC São Bernardo e times da Eslováquia, Malta e Portugal, antes de chegar ao futebol ucraniano. Fica o convite a você, leitor, para acompanhar, curtir, compartilhar e interagir, mandando sua pergunta. A live estará disponível nas redes sociais do Diário.

DE MALAS PRONTAS

A equipe de Counter-Strike: Global Offensive do São Caetano vai embarcar em breve para Madri, capital da Espanha, onde realizará bootcamp (período de treino preparatório) visando a disputa do RMR das Américas, em Bucareste, na Romênia, em 11 de abril. O quinteto formado por Caio “zqk” Fonseca, Gustavo “shoowtime” Gonçalves, Cristopher “czkao” Chalus, Daniel “danoco” Morgado, Felipe “delboni” Delboni e comandado pelo técnico Matheus “Kaos” Nicolau (técnico) aproveitará o período no Velho Continente para treinar contra os melhores times do mundo, na tentativa de se dar bem no RMR e garantir vaga no PGL Major da Antuérpia, na Bélgica. Aliás, entre as 16 equipes que se classificaram no continente americano, nove são brasileiras, cinco são norte-americanas e duas são argentinas (uma delas a 9z, que conta com o técnico Rafael “zakk” Fernandes, que é de São Caetano).