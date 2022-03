Amanhã mais seguro ao consumidor

Do Diário do Grande ABC



14/03/2022 | 23:59



Era 15 de março de 1962 quando, diante do Congresso norte-americano, em discurso histórico o presidente John Kennedy afirmou que ‘todos somos consumidores!’ A célebre frase foi marco: cerca de 20 anos depois, em 1985, o Conselho Geral das Nações Unidas (ONU) adotou a data oficialmente como o Dia Internacional do Consumidor. No Brasil, a defesa do consumidor está na Constituição Federal de 1988, sendo considerada uma das bases da ordem econômica e financeira do País. O tradicional Código de Defesa do Consumidor (Lei 8.078/90) foi publicado logo na sequência, em 1990. Mas, afinal de contas, por que é importante diferenciar as relações de consumo?



Esse tipo de vínculo tem como sua principal característica duas figuras: De um lado, quem adquire ou utiliza produto ou serviço, pessoa física ou empresa; e do outro o fornecedor, aquele que habitualmente produz ou presta serviço oneroso. Podemos citar inúmeras relações consumeristas, como serviço de energia elétrica, acesso à internet e até mesmo produtos adquiridos para leitura (revista, livro, leitor de livros digitais ou jornal físico). Espero que, no seu caso, o fornecedor esteja satisfazendo sua necessidade.



Nós, consumidores, somos vulneráveis e não há motivo para ter vergonha disso. Em geral, não possuímos conhecimento técnico para saber se o serviço contratado está sendo realmente cumprido. Raras vezes temos condições de analisar se o preço cobrado é realmente o mais justo.



Essa lacuna exemplifica a importância de sistema eficiente de proteção, a fim de colocar em pé de igualdade o consumidor em face do fornecedor. Para isso, atuam órgãos fiscalizadores de prevenção e regulamentadores do andamento das relações estabelecidas.



Em caso de processos judiciais, são conferidos ao consumidor diversos benefícios. Um exemplo disso é a competência territorial, que faz com que a ação tramite próximo à residência do consumidor. Outro mecanismo, é o tradicional recall para reparação de eventuais falhas.



Nossa sociedade está em constante transformação, novas questões surgem todos os dias e, claro, há muito para evoluir. Posso citar o recente desafio da proteção dos dados pessoais, norteada pela LGPD (Lei Geral de Proteção de Dados), incluída conforme decisão do STF (Supremo Tribunal Federal) pela Emenda Constitucional 115/2022, como direito fundamental, tão quanto o direito à vida, liberdade religiosa e de expressão.



Todavia, nesta data, devemos celebrar as conquistas alcançadas durante a história. Hoje, o consumidor é mais respeitado e amparado. Para o amanhã, novos desafios nos aguardam.



Bruno Novais é advogado.



PALAVRA DO LEITOR

Eficiência

Gostaria que eles (policiais) tivessem o mesmo empenho em pegar esses ‘noias’ que ficam roubando a população com motos nos pontos de ônibus (Polícia Civil prende homem por envolvimento em assalto a shopping de Santo André).

Alexandre Gonçalves

do Facebook



Papa

Velho medroso e político (Papa denuncia ‘inaceitável agressão armada’ na Ucrânia)! Queria ver (esse) senhor apontar dedo para o senhor Putin como culpado e terrorista em seu discurso! Vá lá até Moscou (Capital da Rússia) usar seu poder de influência para apaziguar esse genocídio russo! Dê a cara para bater! Mesmo que o senhor seja malsucedido, pelo menos tente! Ficar numa sala coberta de ouro fazendo meios discursos não é necessário!

Fernando Rosi Fernandes

do Facebook



Padre Pio

Em mais de 2.000 anos de Igreja Católica um único padre recebeu os estigmas de Jesus: Pio de Pietrelcina , que morava em San Giovanni Rotondo, no mosteiro da Ordem dos Capuchinhos. Padre Pio, que já foi conduzido à glória dos altares, canonizado como São Pio, possuía dons ultraexcepcionais. Sua história merece ser conhecida. Padre Pio era inimigo número um do comunismo e também do aborto.<EM>

Milton Reinaldo Sanches

Santo André



710 da CPTM

Com a nova configuração operacional, desde 4 de maio de 2021, a reunificação da Linha Integradora-710 – cuja união das linhas 7-Rubi, com 5.968.244 passageiros; e 10-Turquesa, com 5.481325, somou 11.449.569 usuários, e ultrapassou em quantidade em 21% a linha 11-Coral, com 9.461.724 –, estima-se que cerca de 165 mil passageiros foram beneficiados diariamente com o fim das desconfortáveis transferências entre trens nas estações Luz e Brás, aproximadamente 30% do total transportado nas duas linhas. Além disso, de acordo com estudos preliminares, os passageiros economizam oito minutos não realizando as transferências nas linhas 7 e 10, podendo descer em locais mais convenientes, evitando tumultos, além da facilidade de se utilizar número menor de baldeações. É grande equívoco voltar a utilizar as estações Brás e Luz como terminal como era no passado recente. Onde estão os políticos do PSDB do Consórcio Intermunicipal do Grande ABC?

Luiz Carlos Leoni

São Caetano



Crateras

Dirigentes da Agencia Espacial norte-americana, a Nasa, solicitam ao prefeito da Capital, Ricardo Nunes, autorização para testarem nas ruas de São Paulo os novos veículos lunares. É que as crateras das vias da cidade são semelhantes às da superfície da Lua.

Moyses Cheid Junior

Capital



Alento

Como informado, por unanimidade o Senado aprova projeto que traz alento para educação no País. Em meio a este governo de Jair Bolsonaro, a PLC (Proposta de Lei Complementar) 235/2019 cria o SNE (Sistema Nacional de Educação), em que programas para esse importante setor devem ser construídos em harmonia com o governo federal, Distrito Federal, Estados e municípios. As metas do SNE são universalizar o acesso à educação básica de qualidade, erradicar analfabetismo, pedagogia, garantir adequada estrutura física das escolas, tecnologia, pessoal para escolas públicas etc. Abre caminho para finalmente assegurar participação democrática no planejamento, coordenação, gestão e avaliação. É bom lembrar que esse projeto não tem a mão deste relapso governo. Foi aprovado graças a amplo e longo debate com educadores, organizações da sociedade civil e parlamentares. Ou seja, não foi feito de qualquer jeito, como faz o Planalto com a educação e também desgraçadamente com a saúde, como estamos vendo de desprezo no curso desta pandemia.

Paulo Panossian

São Carlos (SP)