Adeyemo: instituições financeiras chinesas estão cautelosas de violar sanções

14/03/2022 | 21:27



O vice-secretário do Tesouro dos Estados Unidos, Wally Adeyemo, afirmou nesta segunda-feira, 14, que a economia russa está sofrendo o impacto das sanções americanas, e que o governo local terá que fazer escolhas sobre "quais dívidas irá pagar". Em entrevista à CNBC, questionado sobre a possibilidade de a China auxiliar Moscou, disse que as "instituições financeiras chinesas estão cautelosas de violar sanções para ajudar Rússia", e que "não vimos evidências de que isso irá acontecer".

Segundo o secretário, o presidente Vladimir Putin tem uma escolha a fazer, "continuar com invasão ou desescalar". De acordo com o americano, se a invasão seguir, "continuaremos com sanções". Adeyemo afirmou que a administração está buscando assegurar que as ações tenham impacto na Rússia e "limitado em nossos aliados". Ainda assim, disse: "pagaremos um preço por defender liberdade, intenção é mitigá-lo". Para ele, a melhor maneira de reduzir preços do petróleo é aumentar a oferta, e o governo está buscando maneiras de aumentar a produção para o mercado, inclusive em conversas com empresas do setor.

Questionado sobre a possibilidade, disse que, se os impactados "tentarem usar criptomoedas para contornar sanções, iremos congelar os ativos". Em pergunta sobre o provável aumento de juros nesta semana, respondeu: acreditamos no (Federal Reserve (Fed), e que farão tudo o que for necessário para cumprir seu mandato duplo (emprego e inflação). Quanto à possibilidade de uma recessão, descartou, dizendo que a economia está forte. "Criamos mais trabalhos do que em qualquer outro ano na história", concluiu.