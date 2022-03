Caminhoneiros: categoria está dividida entre paralisação e aumento no preço do frete, diz liderança

14/03/2022 | 19:45



A ideia de uma possível paralisação dos caminhoneiros por causa do aumento do preço dos combustíveis, decretado na semana passada pela Petrobras, ainda divide a categoria. O caminhoneiro autônomo Wanderlei Loureira Alves, o "Dedeco", disse em nota ao Broadcast Agro que "as divergências são muitas entre caminhoneiros e lideranças que são a favor de parar e os que são a favor de aumentar os fretes para suprir o aumento (dos combustíveis)".

Diante da cisão, o caminhoneiro autônomo afirma que "não vai se envolver" mais. Ele também critica caminhoneiros autônomos que continuam defendendo o governo de Jair Bolsonaro e recomenda às empresas de transporte comprarem mais caminhões "e não cederem às pressões dos autônomos, já que eles defendem tanto este governo".

Outra fonte do setor confirma que a categoria, de fato, "está muito polarizada".