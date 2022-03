'BBB 22': Scooby promete agitar Jogo da Discórdia; veja destaques do dia

14/03/2022 | 18:17



Após a formação do oitavo paredão do BBB 22, no último domingo, 13, os ânimos na casa mais vigiada do Brasil estão aflorados. O líder da semana, o estudante de medicina Lucas, resolveu surpreender e indicou Pedro Scooby ao paredão.

O participante não gostou nada da justificativa do voto e os brothers tiveram uma discussão durante a madrugada. O capixaba argumentou que o surfista parece não querer estar no programa e usou como exemplo o fato de Scooby querer ser vetado da prova da liderança. Na tarde desta segunda-feira, 14, em conversa com Douglas Silva, enquanto aproveitava o sol na piscina da casa, o emparedado mostrou que ainda estava incomodado com o discurso do Barão da Piscadinha:

"Não sei o que vai ser o Jogo da Discórdia, mas uma coisa que eu falaria hoje é que eu levei a minha vida inteira, dentro de todos os problemas que eu tive na vida, levei minha vida inteira desse jeito mais leve, de entender os problemas, saber que não pode se fazer muita coisa e não dar atenção para isso, não dar valor a isso ... Aqui tenho visto muita gente com falta de compromisso com o jogo. Eu fiquei pensando assim: 'eu fui um dos caras que mais ganhei prova aqui'", declarou o brother.

"Na minha opinião, falta de compromisso aqui é você estar vivendo no coletivo e perder estalecas adoiado, que é uma coisa que afeta diretamente o coletivo e a refeição das pessoas, que é uma coisa que todos dão muito valor e reclamam as vezes da xepa", continuou Pedro.

Internautas apontaram que, mesmo Scooby declarando que perder estalecas é falta de compromisso no jogo, o brother não criticou as integrantes Jade Picon e Eslovênia, que já perderam estalecas:

"A pessoa que mais perdia estaleca na casa era a Jade e nunca ouvi você dando lição de moral nela por isso. Eslo fez a casa inteira perder estaleca e ela é uma das sua prioridades. Nunca falou um A sobre as estaleca a com ela", disse uma pessoa no Twitter.

Vyni pede permanência ao público durante o raio-X

O cearense Vinicius deu o seu recado no raio-X, na manhã desta segunda-feira, 14, e pediu sua permanência no jogo ao público: "Eu tô dando literalmente meu sangue aqui dentro deste jogo", disse o participante após apontar uma cicatriz conquistada durante uma prova.

"Tá aqui passando um mix de emoções na minha cabeça, já chorei, já me emocionei, mas queria começar hoje falando os motivos pelos quais quero muito ficar aqui ... tô me entregando, tô vivendo, tô sendo eu mesmo, nas minhas melhores e nas minhas piores versões, eu não tenho medo de mostrar quem eu sou", afirmou o emparedado. No final do seu depoimento, Vyni declarou que é "Fora Gustavo" neste paredão.

Paredão formado: Gustavo x Pedro Scooby x Vinicius

Gustavo, Pedro Scooby e Vinicius disputam o próximo paredão. Scooby foi votado pelo líder, Eliezer, que havia sido vetado da última prova do líder teve direito a uma indicação direta e colocou Gustavo na berlinda, que teve direito a um contragolpe e acabou puxando Vinícius. Na votação do restante da casa no confessionário, DG foi o mais votado, mas o ator ganhou a prova bate-volta. A eliminação ocorre nesta próxima terça-feira, 15.