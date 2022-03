Medvedev é derrotado por Monfils em Indian Wells e perderá o posto de número 1

14/03/2022 | 17:49



A terceira rodada do Master 1000 de Indian Wells nesta segunda-feira começou com a eliminação do número 1 do mundo Daniil Medvedev para o francês Gael Monfils, que enfrentará o espanhol Carlos Alcaraz nas oitavas de final do torneio. Com a eliminação por 4/6, 6/3 e 6/1, o tenista russo deixará o posto de número 1 do ATP. A jovem sensação espanhola Carlos Alcaraz também avançou em Indian Wells, sendo completamente dominante no confronto com seu compatriota Roberto Bautista-Augut.

Divulgado oficialmente como número 1 no dia 28 de fevereiro, Daniil Medvedev deixará o posto três semanas depois. O russo precisaria avançar até as quartas de final para manter a liderança, que será recuperada por Novak Djokovic na próxima segunda-feira.

Após perder a semifinal do ATP de Acapulco, no México, para Rafael Nadal, Daniil Medvedev precisaria vencer Monfils e, depois, Alcaraz para se manter como número 1 do mundo. Como o sérvio Djokovic também não disputará o Grand Slam de Miami por não ter se vacinado contra a covid-19, é provável que uma nova reviravolta aconteça no ranking. Em Miami, Medvedev precisará ir às semifinais para reassumir o topo do ranking.

Daniil Medvedev iniciou bem o duelo contra Monfils, vencendo o disputado primeiro set com parciais de 6/3. Mais agressivo no segundo set, Monfils reagiu e igualou o jogo ao vencer por 6 a 4. O francês usou sua experiência para construir uma vitória consistente no último set.

Logo no primeiro game do último set, Monfils quebrou o serviço do número 1 do mundo e disparou na frente do confronto. A invertida irritou o tenista russo, que quebrou sua raquete e recebeu um alerta por conduta antidesportiva. Monfils soube aproveitar o ótimo momento em quadra, quebrou novamente Medvedev e abriu vantagem de quatro games já na sequência. O controle continuou do lado francês, que venceu o set por 6 a 1 e confirmou a vitória.

Carlos Alcaraz segue encantando o mundo do tênis com resultados expressivos apenas aos 18 anos. O jovem venceu Roberto Bautista por 2 sets a 0 (6/2 e 6/0) nesta segunda em um jogo rápido, com apenas 1 hora e 6 minutos de duração.

A vitória na competição, que acontece na Califórnia, e a 10ª de Alcaraz em 11 jogos no ano de 2022. O espanhol terminou a partida com mais bolas vencedoras (29 a 1) e menos erros não forçados (7 a 13). Campeão do Aberto do Rio, Alcaraz segue despontando como uma das maiores promessas do tênis mundial.