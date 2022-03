Deputado Daniel Silveira volta a atacar ministros do STF: 'deficientes de moral'

14/03/2022 | 16:19



Durante um evento realizado no último sábado, 12, em Londrina, o deputado bolsonarista Daniel Silveira disparou ataques e ofensas contra ministros do Supremo Tribunal Federal. "Deficientes de moral", disse o político. Na ocasião, o parlamentar convidou a plateia a "enfrentar o sistema" e elogiou os ministros Kassio Nunes Marques e André Mendonça, classificados por ele como "decentes e imparciais".

O deputado foi preso em fevereiro do ano passado por criticar os membros da corte, principalmente Edson Fachin. Em novembro, após ter ficado nove meses detido, ele recebeu alvará de soltura emitido pelo ministro do STF Alexandre Moraes.

Ao longo da palestra, ele chegou a comparar que a sua prisão representou uma censura para a sociedade. "Vocês acham que eu fui preso? Não, vocês que foram presos" e acrescentou "vai continuar essa história se nós dobramos o joelho".

Com o auditório lotado, ele provoca o público mais uma vez, a atacar o STF. "Essas imposições vêm através do judiciário", oferta. A nova investida de Daniel Silveira, com hostilidades à Corte, foi divulgada em primeira mão pelo jornalista Eduardo Matysiak, do Paraná e confirmada pela reportagem do Estadão.

O parlamentar argumentou que vai seguir ao lado de Bolsonaro para indicar dois ministros para o STF e pediu o apoio das pessoas. "Vocês têm que ser o maior cabo eleitoral do presidente e da base dele". Ele finalizou o discurso de aproximadamente sete minutos sob aplausos.

No palco, Silveira estava acompanhado do deputado federal Filipe Barros e da deputada federal Aline Sleutjes, ambos do partido União Brasil. A participação dele no congresso chamado 'Brasil Profundo Paraná' faz parte da pré-campanha eleitoral para uma vaga no Senado.