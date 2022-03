Balança comercial tem superávit acumulado de US$ 3,604 bilhões em março

14/03/2022 | 16:08



A balança comercial brasileira registrou superávit comercial de US$ 1,600 bilhão na primeira semana de março (01 a 6) e de US$ 2,004 bilhões na segunda (7 a 13). Os dados foram divulgados nesta segunda-feira, 14, pela Secretaria de Comércio Exterior (Secex) do Ministério da Economia.

Na primeira semana, as exportações alcançaram de US$ 4,568 bilhões e importações de US$ 2,967 bilhões. Na segunda semana, as vendas ao exterior somaram US$ 7,134 bilhões e, as compras, US$ 5,129 bilhões.

Em março, o resultado comercial acumula superávit de US$ 3,604 bilhão. No ano, o saldo é positivo em US$ 7,534 bilhão.

A média diária das exportações registrou nas três primeiras semanas de março aumento de 38,2%, com alta de 39,3% em Agropecuária; crescimento de 21,4% em Indústria Extrativa e de 48,3% em produtos da Indústria de Transformação.

Já as importações tiveram alta de 30,3%, com recuo de 0,4% em agropecuária, crescimento de 36,8% em Indústria Extrativa e de 32,9% em produtos da Indústria de Transformação.