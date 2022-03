Millie Bobby Brown, estrela de Stranger Things, faz primeira aparição pública com filho de Bon Jovi

14/03/2022 | 16:10



Já dizia aquele trecho do sucesso It's My Life da banda norte-americana Bon Jovi: É agora ou nunca! Finalmente, a atriz Millie Bobby Brown fez a primeira aparição pública com o novo namorado, Jake Bongiovi, filho do vocalista Jon Bon Jovi. A estrela de Stranger Things passou pelo tapete vermelho do Bafta 2022, no último domingo, dia 14, de mão dadas com o rapaz.

Usando um vestido preto de veludo e renda, com luvas da mesma cor, a artista de 18 anos de idade preferiu usar o cabelo para trás, deixando apenas o trecho da franja aparecendo. Já o namorado de 19 anos de idade, filho do músico com Dorothea Hurley, surgiu de smoking.

O casal assumiu o namoro em novembro de 2021 e, de acordo com a revista britânica Glamour, Jake não tem interesse em seguir os passos do pai na carreira musical. O rapaz, inclusive, se interessa por futebol americano, cinema, e ativismo político. Ainda segundo o veículo, quando tinha apenas 15 de idade, ele ajudou a organizar uma greve nacional de estudantes para que o governo estadunidense se manifestasse em relação aos tiroteios nas escolas.