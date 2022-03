Primeiro trailer da nova série The Kardashians é divulgado e Kanye West faz aparição

14/03/2022 | 16:10



O primeiro trailer oficial da série The Kardashians acaba de ser divulgado! O vídeo está recheado de informações interessantes sobre a produção que estreia dia 14 de abril no Hulu - uma das partes mais marcantes, é a aparição de Kanye West com Kim Kardashian comentando sobre o conturbado divórcio.

Em uma das cenas, a socialite conta à sua irmã Kourtney que o ex-marido lhe disse que sua carreira havia acabado.

- É muito difícil com Kanye, comenta a mãe de North, Saint, Chicago e Psalm.

Atualmente em um romance com o comediante Pete Davidson, ela chegou a corar quando uma jornalista perguntou se estava no celular conversando com o amado. Por outro lado, a mãe, Kris Jenner, declarou que ninguém previu a formação do casal

Em outro momento, a empresária surge alterada e dá um ultimato àqueles que tentarem mexer com ela. Contudo, não é possível identificar a quem estava se referindo.

- Temos todo o tempo e todos os recursos para queimá-los todos.

Além disso, vários membros da família são ouvidos dizendo:

- Nunca vá contra a família.

Em outra cena, Khloe Kardashian é vista falando sobre o relacionamento conturbado com o jogador de basquete Tristan Thompson.

- Tristan e eu somos complicados, afirma a co-fundadora da marca Good American.

Também é mostrado um trecho em que ela olha para o atleta e afirma que confiança leva tempo. Contudo, Khloe é vista parecendo chateada ao perguntar à família:

- Por que estamos sempre dando desculpas para as pessoas que nos traumatizam?

Ainda no trailer, Kourtney afirma que quer ter um bebê com Travis Barker e cenas mostram a Kardashian mais velha realizando procedimentos no consultório médico enquanto o noivo segura sua mão.

Por fim, Kylie Jenner surge toda de preto em uma sessão de fotos e conta que desta vez sua gravidez foi muito pública. Em seguida, ela parece estar sendo perseguida enquanto dirige com a irmã Kendall - que protagoniza depois uma cena em que sai transtornada de um almoço de família.