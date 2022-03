EUA: vice-secretária de Estado discute com europeus novas sanções contra a Rússia

14/03/2022 | 14:58



A vice-secretária de Estado dos Estados Unidos, Wendy Sherman, discutiu a guerra na Ucrânia com diplomatas europeus nesta segunda-feira, 14, informou o Departamento de Estado em comunicado. De acordo com a nota, o grupo abordou medidas adicionais para responsabilizar a Rússia pela invasão do território vizinho. Os participantes do encontro também conversaram sobre assistência humanitária e de segurança aos ucranianos, bem como enfatizaram apoio à soberania e integridade territorial da Ucrânia. Além de Wendy Sherman, participaram do encontro representantes da diplomacia de França, Alemanha, Itália e Reino Unido.