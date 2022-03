Kourtney Kardashian e Travis Barker revelam desejo em terem filho juntos

14/03/2022 | 14:11



Kourtney Kardashian e Travis Barker, baterista da banda Blink-182, estão planejando ter um bebê! Isso porque no teaser divulgado nesta segunda-feira, dia 14, do reality da família, o The Kardashians, mostra os pombinhos em um consultório médico.

Travis e eu queremos ter um bebê, afirma a irmã de Kim Kardashian enquanto imagens do pedido de casamento de Travis, que aconteceu em outubro de 2021, aparecem na tela.

Logo em seguida, Kourtney é filmada em um consultório médico com o noivo e os fãs acreditam que seja uma clínica de fertilidade.

Vale lembrar que o vídeo foi publicado alguns dias após a web repercutir que Kourtney e Travis estariam esperando o primeiro filho do casal.