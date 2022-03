Tarcísio Filho fala sobre saudades que sente do pai: Um processo difícil

14/03/2022 | 14:10



Desabafo! Tarcísio Filho abriu o coração e contou sobre a falta que faz o pai, Tarcísio Meira, que morreu em agosto de 2021, após complicações com a Covid-19. Em entrevista ao jornal O Globo, o ator revelou que ver o patriarca nas reprises de novelas ajuda a aliviar a saudade.

É curioso vê-lo toda hora [na televisão]. Estava passando aquele especial Tarcísio e Glória, do [canal] Viva, e ela [Glória] se divertia pencas, gargalhava.

Tarcisinho, com também é conhecido no meio artístico, ainda revelou como a mãe, Glória Menezes, tem lidado com a perda de seu grande amor.

Ela mora a 200 metros do meu apartamento aqui no Rio de Janeiro. A gente dá aquela assistência a toda hora. É também um processo difícil porque ela e meu pai tiveram quase 59 anos de parceria. E, de repente, um dos parceiros some. Com tempo, carinho, amor, presença e a família mimando muito, não fica bom, mas melhora. A lembrança e a saudade vão existir para o resto de nossas vidas.