Alexandre Nero revela que mudou de vida após nascimento dos filhos: Parei com todas as drogas lícitas ou ilícitas

14/03/2022 | 13:11



A vida realmente muda após o nascimento dos filhos, não é mesmo?! Alexandre Nero concedeu uma entrevista ao veículo O Globo e falou sobre o assunto de forma bem sincera e aberta.

Segundo ele, após o nascimento dos filhos, a sua vida mudou completamente. O ator, vale pontuar, é pai do Noá e Inã.

- Parei com todas as drogas lícitas ou ilícitas, faço exercício, cuido da alimentação, passei a fazer análise seriamente. Era um cara muito explosivo, não tinha paciência com criança, comecei a ler sobre pedagogia. A estabilidade profissional e financeira é o lado bom. A parte física é a pior. Comecei a malhar para segurar meu filho no colo, agachar para brincar no chão. Eu não conseguia.

Nero também falou sobre o medo que sente em relação aos filhos após perder o seu pai e sua mãe ainda jovem:

- Tenho que me controlar para que esse medo não me paralise ou eu vire aquele pai que não deixa ir na piscina. Me sinto um tremendo analfabeto emocional em relação a eles.