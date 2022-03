Fonte revela que Justin Bieber está tão preocupado com a esposa que nem consegue dormir

14/03/2022 | 13:11



Hailey Bieber de 25 anos de idade, esposa de Justin Bieber, deu um verdadeiro susto no cantor, na família e em seus fãs e seguidores na última semana. Tudo porque, conforme noticiou o TMZ, a influenciadora não se sentiu bem e acabou sendo levada para um hospital próximo e lá eles descobriram que ela está com um coágulo no cérebro.

Após o susto, uma fonte que é próxima ao casal acabou conversando com a People e revelou que Justin Bieber ficou extremamente abalado e está visivelmente muito preocupado com a saúde de sua esposa e que ele quase não consegue dormir.

- Hailey não quer que ninguém se preocupe com ela, mas foi uma situação aterrorizante para os dois (...). Justin ainda está muito preocupado. Ele mal consegue dormir, fica acordado olhando para ela enquanto ela descansa.

Vamos combinar que não é para menos o susto que ele tomou e tamanha preocupação! Durante a última semana, Hailey chegou até a ir em suas redes sociais contar um pouco do que aconteceu e agradeceu o apoio dos fãs.

Na quinta-feira de manhã, eu estava tomando café da manhã com meu marido quando comecei a ter sintomas de derrame e fui levada ao hospital. Eles descobriram que eu tinha sofrido um coágulo de sangue muito pequeno no meu cérebro, o que causou uma pequena falta de oxigênio, mas meu corpo passou por conta própria e me recuperei completamente em poucas horas. Embora este tenha sido definitivamente um dos momentos mais assustadores pelos quais já passei, estou em casa agora e bem, e sou muito grato a todos os médicos e enfermeiros incríveis que cuidaram de mim! Obrigada a todos que estenderam a mão com desejos e preocupação, e por todo o apoio e amor.