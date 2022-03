Nova superprodução bíblica da Record TV, Reis ganha data de estreia

14/03/2022 | 13:11



Para quem estava ansioso, a Record TV finalmente divulgou a data de estreia de Reis - a nova superprodução bíblica estreia dia 22 de março a partir das 21h. Faltando poucos dias, a emissora fez o anúncio durante a última exibição do Domingo Espetacular, dia 13.

Segundo as informações divulgadas, a trama será dividida por temporadas e vai contar a história da nação de Israel desde a era em que foi governada por juízes, até o surgimento dos primeiros reis. Além de inovar na forma de contar essa história, Reis vai ter um super elenco, uma produção musical primorosa e efeitos visuais que parecem de cinema.

Com direção-geral de Juan Pablo Pires e texto de Raphaela Castro, a série será ambientada em um período histórico marcante, prometendo trazer grandes emoções com cenas de batalha superproduzidas. Na chamada transmitida, parte do elenco foi apresentado - o principal líder do povo de Israel é o juiz e sumo sacerdote, Eli, interpretado pelo ator José Rubens Chacha. Edu Porto e Vinicius Redd viverão seus filhos, Finéias e Hofni. Duda Nagle será Jotã, rígido comandante do exército israelita. Branca Messina interpretará Ana, uma mulher de fé, e Rafael Gevú estará no papel de Samuel, o último juiz de Israel.