Tom Brady, marido de Gisele Bündchen, desiste da aposentadoria: Meu lugar ainda é no campo

14/03/2022 | 13:10



No último domingo, dia 13, Tom Brady surpreendeu os fãs com uma publicação nas redes sociais. Exatos 40 dias após anunciar a aposentadoria, o jogador de futebol americano decidiu que seu lugar ainda é nos campos e informou que se prepara para disputar a 23ª temporada do torneio da NFL.

No Instagram, o quarterback compartilhou um registro praticando o esporte e uma foto de Gisele Bündchen com os filhos vestindo camisas com o seu nome nas costas. Na legenda, ele deixou claro que voltará à ativa com o Tampa Bay Buccaneers, time que o abriga desde 2020.

Nos últimos dois meses percebi que meu lugar ainda é no campo e não nas arquibancadas. Essa hora vai chegar. Mas não é agora. Eu amo meus companheiros de equipe e amo minha família que me apoia. Sem eles, nada disso é possível. Estou voltando para minha 23ª temporada em Tampa. Temos negócios inacabados.