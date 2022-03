Rainha Elizabeth II se ausenta da missa da Commonwealth e será representada pelo filho, o príncipe Charles

14/03/2022 | 13:10



A Rainha Elizabeth II irá se ausentar pela primeira vez, em quase uma década, da missa da da Commonwealth nesta segunda-feira, dia 14. Aos 95 anos de idade e com problemas de mobilidade, ela foi aconselhada a descansar pelos seus médicos.

O Palácio de Buckingham informou que o herdeiro, príncipe Charles, a substituirá na missa. Vale pontuar que ela se recuperou recentemente do coronavírus, mas esperava participar do importante evento do calendário real ao lado do filho, Camilla, príncipe William e Kate.

Na manhã desta segunda-feira, dia 14, a Rainha emitiu uma mensagem sobre o dia. Logo no começo, ela falou sobre a promessa que fez no ano de 1947.

Uma mensagem do Dia da Commonwealth de Sua Majestade a Rainha, Chefe da Commonwealth: Neste ano do meu Jubileu de Platina, tive o prazer de renovar a promessa que fiz em 1947, de que minha vida será sempre dedicada ao serviço. Hoje, é gratificante observar uma Commonwealth moderna, vibrante e conectada que combina uma riqueza de história e tradição com os grandes avanços sociais, culturais e tecnológicos do nosso tempo.

E, continuou:

Que a Commonwealth esteja cada vez mais alta é um crédito para todos os que estiveram envolvidos. Somos nutridos e sustentados por nossos relacionamentos e, ao longo de minha vida, tive o privilégio de ouvir o que os relacionamentos construídos em todo o grande alcance e diversidade da Commonwealth significaram para as pessoas e comunidades. Nossa família de nações continua sendo um ponto de conexão, cooperação e amizade. É um lugar de encontro para perseguir objetivos comuns e o bem comum, proporcionando a todos a oportunidade de servir e se beneficiar.

A Rainha então finalizou:

Nestes tempos de teste, espero que você possa extrair força e inspiração do que compartilhamos, enquanto trabalhamos juntos para um futuro saudável, sustentável e próspero para todos. E neste dia especial para nossa família - em um ano que incluirá a Reunião dos Chefes de Governo da Commonwealth e os Jogos da Commonwealth - espero que possamos aprofundar nossa determinação de apoiar e servir uns aos outros e nos esforçar para garantir que a Commonwealth continue sendo uma força influente para o bem em nosso mundo por muitas gerações.