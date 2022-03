Após The Masked Singer, Daiane dos Santos revela que nunca foi de cantar e indica outra ginasta para fazer sucesso com os microfones

14/03/2022 | 13:10



Assim como de costume, todos os eliminados da semana do The Masked Singer Brasil acabam passando no dia seguinte pelo Encontro com Fátima Bernardes, e nesta segunda-feira, dia 14, quem passou pelo sofá virtual e participou de um bate-papo com a apresentadora foi Daiane dos Santos.

Durante o programa do último domingo, dia 13, Ivete Sangalo já havia comentado que o jurado Eduardo Sterblitch e a personagem Ursa aviadora teriam testado positivo para a Covid-19, e estavam afastados daquela edição, mas que por medidas de precaução a emissora resolveu afastar a personagem do reality.

Já durante o programa de Fátima Bernardes, a personagem - assim como dito anteriormente - era protagonizado por Daiane dos Santos, e a apresentadora revelou que quando sugeriam que era a ex-ginasta, ela ficava desconfiada porque a Ursa aviadora era muito grande e Daiane é bem baixinha.

- Eu enxergava pela boca porque tem uma telinha ai dentro e realmente, a ideia da ursa ser muito maior do que eu era para disfarçar a minha altura. A ideia é essa mesmo, confundir as pessoas. Meu sotaque acho que me entregou muito!

Daiane revelou que nunca foi muito de cantar e apenas praticava no chuveiro isso, mas que vai continuar praticando bastante.

- Cantava desde nunca! Tive ótimos professores e esse era um dos meus maiores medos. Quando recebi o convite fiquei preocupada porque só canto no chuveiro, mas a equipe que faz parte do reality faz esse espetáculo acontecer porque eles fazem coisas que a gente nunca imaginou. Mas vou deixar cantar para quem sabe! Deixa para a Rebecca Andrade que é bem afinada, tem mais talento. Gostei muito da experiência, adorei as aulas de canto, música, vou colocar para a minha vida, mas vou cantar apenas dentro de casa.