Projeto cultural celebra nove anos de atuação em Mauá

Aline Melo

Do Diário do Grande ABC



14/03/2022 | 11:11



“Leitura. A certeza de um mundo melhor.” Foi a partir desta premissa, a de que a pessoa que lê bem vai entender melhor o mundo, que a Associação Casa do Senhor, instituição assistencial que desde 1999 atua no Jardim Zaíra, em Mauá, criou há nove anos projeto cultural que já atendeu mais de 500 crianças. A ação, cujo nome é o mesmo da frase que abre este texto, não se limita a rodas de leitura, mas abrange musicalidade, atividades físicas, meio ambiente por meio da confecção de brinquedos com materiais recicláveis e, em decorrência dos impactos da pandemia, também aborda a educação emocional.

Presidente da instituição, a pedagoga Vanessa Leite relembrou que o projeto nasceu para trabalhar as linguagens oral e escrita com crianças na fase de pré-alfabetização e alfabetização. Os cerca de 40 meninos e meninas que iniciaram as atividades eram filhos das famílias atendidas pela Casa do Senhor, que distribui alimentos e realiza atividades com pessoas em situação de vulnerabilidade.

As rodas de leitura incluíram rapidamente atividades de música, teatro, sala de vídeo, passeios para o cinema, para empresas, fazendo do encontro que acontecia todo sábado, das 14h às 17h, o mais esperado pela garotada. Além das atividades realizadas com os colegas e os monitores na instituição, os pequenos também recebem tarefas para fazer em casa, envolvendo a família. O projeto realiza ainda oficinas em outras instituições assistenciais, igrejas e centros comerciais.

A instituição também encaminha, quando preciso, crianças para atendimento com psicólogas, assistentes sociais e nutricionistas, entre outros profissionais, que realizam trabalho voluntário na Casa do Senhor. “Com a pandemia, precisamos reduzir o número de atendidos e hoje são 20 crianças por turma, que fazem um encontro presencial e um on-line a cada 15 dias”, explicou Vanessa.

O impacto positivo das atividades foi confirmado pela diarista Regina Amaral da Silva Santos, 38 anos, mãe das pequenas Jhennifer, 11, e Stefany, 7, que frequentaram o projeto desde pequenas até o ano passado. “Para a Jhennifer foi maravilhoso, ela tinha dificuldade de ler e escrever e se desenvolveu bastante. Em casa também senti ela mais atenta”, relatou. A recepcionista Janaína de Araújo, 43, é mãe de Ryanna, 9, e Jhennifer, 7, contou que as filhas estão no projeto há dois anos. Após as atividades, Ryanna aprender a ler e se desenvolveu bastante.

Quem quiser mais informações sobre os projetos e ações da Casa do Senhor pode entrar em contato pelo telefone (ligação ou mensagem do WhatsApp) 98387-5701.