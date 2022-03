Erika Januza aparece fantasiada de Globeleza e homenageia Valéria Valenssa

14/03/2022 | 11:10



Erika Januza decidiu compartilhar em suas redes sociais no último domingo, dia 13, uma foto para homenagear personalidades da maior festa popular do mundo e chegou até a trazer referências do passado dos desfiles e de toda a folia do Carnaval.

A atriz prestou um tributo para a grande Valéria Valenssa que ficou super conhecida por representar por muito anos a musa do Carnaval na Rede Globo na pele da personagem Globeleza. E essa homenagem de Januza aconteceu durante o ensaio de rua da Viradouro e a fantasia foi inspirada no carnaval de 1994.

Quando ouvia a vinheta parava o que estava fazendo e corria para frente da TV para ver a GLOBELEZA? pra mim aquela imagem era quase mágica, Valéria Valenssa me dizia em silêncio que SIM é possível ser REPRESENTATIVIDADE onde se estiver, linda, dona de uma elegância ímpar e um samba que deslizava na tela do Brasil inteiro. E aqui não falo de nudez ou não. Sei como mulher, de todas as questões. Hoje minha homenagem vai para essa musa que me inspirou (me ensinou a sambar) e inspira nessa trajetória carnavalesca! Ah, escolhi esse referência Globeleza 1994 por ser muito presente em minha memória .Beleza e elegância onde quisermos. Parabéns por toda história, Valéria Valenssa.