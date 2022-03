Em fim de semana vitorioso, 'Ataque dos Cães' leva o Critics Choice Awards

14/03/2022 | 10:36



A diretora Jane Campion teve um fim de semana perfeito na temporada de prêmios, finalizado com a vitória nas principais categorias dos Critics Choice Awards para seu western Ataque dos Cães, cada vez mais favorito para vencer o Oscar. Campion, que já havia conquistado os prestigiosos prêmios do sindicato de diretores de Hollywood no sábado e o britânico Bafta também no domingo, 13, venceu os Critics Choices nas categorias melhor filme e melhor direção.

"Estamos muito orgulhosos e muito agradecidos ao Critics Choice Awards por nos escolher. Ainda tenho um pouco de transtorno de estresse pós-traumático pelas críticas do início de minha carreira" disse Campion. "Agora sou como a avó no movimento das mulheres no cinema. Mas ainda estou aqui."

Dirigindo-se às tenistas Venus e Serena Williams, que lhe entregaram o prêmio, Jane Campion disse: "Serena e Venus, vocês são maravilhosas, porém vocês não jogam contra os caras como eu tenho que jogar", brincou.

Will Smith levou o prêmio de melhor ator por King Richard: Criando Campeãs e Jessica Chastain levou o prêmio de melhor atriz por Os Olhos de Tammy Faye.

Nas categorias coadjuvantes, os vencedores foram Troy Kotsur por No Ritmo do Coração e Ariana DeBose por Amor, Sublime Amor.

Nas categorias de televisão, Succession venceu como melhor série de drama, Ted Lasso na categoria comédia e Mare of Easttown triunfou como a melhor minissérie.

Benedict Cumberbatch quer abrigar refugiados

O ator britânico Benedict Cumberbatch disse neste domingo que espera participar de um esquema do governo para oferecer moradia a refugiados ucranianos. O novo programa "Casas para a Ucrânia" permitirá que indivíduos, instituições de caridade, empresas e grupos comunitários ofereçam acomodação a refugiados que venham para o Reino Unido, mesmo que não tenham laços familiares.

"É um momento realmente chocante estar a duas horas e meia de voo europeu da Ucrânia, e é algo que paira sobre nós", disse Cumberbatch à Sky News no tapete vermelho da premiação British Academy Film Awards (Bafta) no Royal Albert Hall de Londres.

Conhecido por seus papéis em Sherlock, O Jogo da Imitação e Doutor Estranho, o ator usava um bóton azul e amarelo - cores da bandeira ucraniana - na lapela de seu paletó. "Todo mundo precisa fazer o máximo que puder (para ajudar). Há um número recorde de pessoas se voluntariando para levar as pessoas para suas casas, espero fazer parte disso", disse ele. (Com agências internacionais).