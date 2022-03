Equipe da Polícia Militar prende golpista do PIX em São Bernardo

Renan Soares

A Equipe TOR (Tático Ostensivo Rodoviário) da PM (Polícia Militar) prendeu um golpista de internet no último sábado (12). Em patrulhamento pelo trecho do Planalto da SP-150, interligação de São Bernardo com a Via Anchieta, a equipe abordou, próximo ao km 19, um passageiro, que segundo os policiais, estava com atitudes suspeitas em um automóvel de modelo Voyage. Depois de buscas no veículo, onde nada de ilícito foi encontrado, após um breve interrogatório da equipe, o suspeito confessou que aplicou diversos “golpes do pix” via internet, por meio de vários anúncios falsos.

O passageiro também portava dois celulares, um deles, um Iphone 8 Plus, que após checagem do IMEI (código universal identificar celulares), foi constatado que o aparelho havia sido furtado em outubro do ano passado.

O golpista foi levado ao 3° DP de São Bernardo do Campo, onde permanece à disposição da Justiça.