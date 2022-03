Mãe de Lexa vira rainha de bateria de escola de samba e é criticada

14/03/2022 | 09:10



Não é novidade para ninguém que a mãe de Lexa virou uma grande celebridade por conta da filha e agora está tendo que passar por algumas críticas nas redes sociais. Pois é, tanto Lexa quanto a mãe são estrelas em escolas de samba e estão tendo que sambar bastante.

E por falar em samba, Darlin Ferrattry está se empenhando muito no retorno dos ensaios técnicos do Sambódromo do Rio de Janeiro e acabou recebendo algumas críticas nas redes sociais justamente sobre o seu samba no pé.

A mãe de Lexa que apareceu esbanjando um figurino pra lá de luxuoso com 75 mil cristais teve um vídeo viralizado nas redes sociais onde os internautas acabaram levantando essa crítica sobre o samba que ela não apresentou durante o ensaio do Império Serrano.

Mais perdida que cebola em salada de fruta. Deixa a bateria evoluir, senhora; disse um internauta.

Essa madrinha samba?, questionou outro.