Gusttavo Lima afirma que fará teste de DNA, mas acredita ser impossível ser pai de jovem de 17 anos de idade

14/03/2022 | 09:10



Gusttavo Lima voltou a falar sobre o processo de paternidade que vem enfrentando na Justiça. O cantor está sendo acusado pela farmacêutica Eloá Soares de ser pai de uma jovem de 17 anos de idade. Em entrevista para o colunista Leo Dias, ele declarou:

- Não tem nem como, sabe? Você faz um filho com 15 anos de idade? Você faz filho com 15 anos de idade, sim, mas as contradições são gigantescas. Em 2004 eu ainda morava com os meus pais e eu nunca tinha saído de casa. Eu fui à Franca (São Paulo), pela primeira vez, em 2009 ou 2010. Sempre fui muito simples e vivia ao lado do meu pai, irmão e mãe. Eu nunca fui a qualquer cidade para participar de aulas de música ou festivais [como Eloá afirma]. Acho que a maior prejudicada nesta história toda é a adolescente e não a mãe. Ela com certeza deve estar sofrendo muito com esta exposição. Farei um teste de DNA, mas eu acho impossível. Isso não tem nexo.

Segundo a farmacêutica, o caso com o cantor teria começado em 2004, quando os dois estavam matriculados em uma escola de música.

- Um tempo depois, ele me ligou e a gente se encontrou. Na época, ele dirigia e disse que tinha um ano a mais que eu, mas depois descobri que era mais novo. Foi quando eu fiquei grávida.

