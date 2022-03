Gil do Vigor aparece vestido de noiva e deixa Fiuk no altar

14/03/2022 | 09:10



Dentro do confinamento do BBB21, Gil do Vigor e Fiuk conseguiram protagonizar uma boa amizade e agora do lado de fora isso só vem crescendo cada vez mais. Na tarde do último domingo, dia 13, Gil apareceu ao lado do cantor nas redes sociais e chamou muito a atenção dos fãs e seguidores deles.

Tudo porque o economista estava com um olhar apaixonado e usando um vestido branco, véu e segurando um buquê de flores no melhor estilo noivo. Já no Instagram, os dois compartilharam um vídeo mostrando todo o processos do dia de noiva para que Gil subisse ao altar com o cantor.

Ai, amiga. Eu tô tão feliz. Depois de um ano, o dia chegou. Aí, eu to assim, um pouco confusa. Não sei, mas vai dar tudo certo, não vai?

E para deixar o clima ainda mais engraçado do casamento, Gil do Vigor caminha em direção ao altar durante o toque de uma marcha nupcial para então se encontrar com o filho de Fábio Jr. Na hora de trocar os votos, o economista desiste de casar e abandona Fiuk no altar. Os fãs acreditam que isso faz parte de uma campanha publicitária, o que será que vem por aí?