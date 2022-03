No BBB22, Pedro Scooby se revolta após ser indicado ao paredão por Lucas: - Se colocou no lugar de pobre coitado

14/03/2022 | 09:10



Clima tenso entre os brothers! Durante a oitava formação de paredão do BBB22, Pedro Scooby fez sua estreia na berlinda após ser indicado pelo líder Lucas. A questão, é que o surfista não curtiu muito a justificativa do Barão da Piscadinha para escolhê-lo como alvo.

Caso você não tenha visto, Lucas deu uma alfinetada em Arthur Aguiar, rebatendo que o prêmio de 20 mil reais da Prova do Líder era sim relevante - pelo menos para algumas pessoas - e que não se tratava apenas de vencer e ter vantagens no jogo. Pontos que foram levantados pelo ator na hora de imunizar Paulo André com o colar do anjo.

Continuando, o brother explicou que iria indicar Pedro Scooby com a justificativa de que ele não se importava com o game, considerando já ter até pensado em se vetar da Prova do Líder.

No momento, ninguém expressou reação, mas assim que Tadeu Schmidt finalizou o programa, a casa faltou entrar em combustão. O grupo dos meninos, formado por Scooby, Arthur, PA e Douglas Silva se revoltaram com Lucas, que foi protegido por alguns amigos lollipopers, e até as comadres.

- Eu jamais conseguiria fazer isso com alguém aqui. Arthur tinha acabado de dar um discurso f**a, sobre vida, e você pega isso e usa por uma parada muito baixa?, começa o surfista.

Eslovênia, por sua vez, levantou a voz e tentou ajudar o namorado. Apoiado também por Natália, que seguia defendendo o amigo ao fundo.

Sozinho com Lucas, Arthur disparou:

- Em nenhum momento, eu quis dizer que 20 mil reais não faz diferença, faz pra todo mundo. A questão é simples. Estou falando para a pessoa que eu vou dar o Anjo de lembranças do filho dele. Para mim, 20 mil reais faz diferença para qualquer pessoa , mas quando estou batalhando pela liderança, não estou preocupado se vou ganhar o prêmio ou não, prefiro ficar mais uma semana no Big Brother. Eu já falei várias vezes para você. Eu achei que estava claro para você.

E Lucas se defende:

- O prêmio pra mim são vários fatores. É trazer Jessi para o VIP.

Pedro Scooby se revolta

Mais tarde, conversando com os aliados, Pedro continuou criticando o discurso de Lucas.

- Ele tentou usar isso pra votar em mim, me alfinetando e se colocando num lugar de pobre coitado. A partir do momento que as pessoas entram aqui, o que vale é a trajetória. O lugar que ele tentou se colocar, eu achei, de pobre coitado. Desculpa, mas pobre coitado não cursa medicina em faculdade particular. Nunca ouvi ele falar que trabalha o dia inteiro pra estudar ou ajudar a pagar a escola dele. Pelo contrário, sempre fala que corre, nada, treina o dia inteiro, faz dieta.

Em seguida, Scooby justificou sua postura no jogo e diz que parou a carreira para estar no game. Para Arthur, ele disparou:

- Você abriu mão de muita coisa, eu abri mão de muita coisa, todo mundo abriu mão. Senão, eu ficava em casa ou ficava lá trabalhando. Se eu tivesse lá fora, em janeiro, fevereiro e março, eu estaria trabalhando, estaria competindo o mundial [do surfe], teria feito várias coisas de patrocínio e trabalho. Eu quis estar aqui pra viver essa experiência. [...] Eu queria estar com os meus filhos. P***a! Ela não tem filho, ela não sabe o que é isso. Eu abri mão de estar com eles pra estar aqui.

E continua:

- Não tem problema me colocar no Paredão, o problema é o argumento errado dele. Ele usou de coisas que não existem. Mano, não me perguntou sobre nada. É a romantização do jogo. Por eu levar uma parada leve, curtir, tá sorrindo, é tipo, Ah, acho que ele não tá levando o jogo a sério. P***a, mas é o meu jeito, só que eu me jogo até o fim.

Gustavo entra na mira

Após os ânimos se acalmarem um pouco, Arthur, Scooby, PA e DG conversaram sobre a postura de Gustavo - que acabou ficando do lado de Lucas.

- Sendo muito sincero, mano... Pra mim, se ele estiver com a gente ou não estiver... Eu realmente não sei como ele é visto. Ele fala muita coisa complicada, que eu não concordo, disse Arthur.

- Muita, já falei com ele, concorda Scooby.

- Não consigo nem defender ele. Não consigo nem pedir pra galera ajudar ele no Raio-X, continua o ator.

Mais tarde, Arthur dispara:

- Agora todos vão se unir contra a gente.

- Se eu ganhar a liderança, vou colocar PA, Douglas e você [Arthur] no VIP. O Gustavo está se bandeando pro lado de lá, finaliza Scooby.

Gustavo e ciúmes de Laís

Gustavo e Laís passaram a noite grudadinhos. Mas, um pouco mais cedo, o participante da Casa de Vidro se irritou após Viny citar o nome de Rodrigo.

Os participantes estavam conversando sobre as investidas amorosas no começo do jogo, quando Viny diz para Eslô:

- No começo, eu achei que o casal seria tu e o Rodrigo. Mas depois comecei a torcer para Rodrigo e Laís.

- Todo mundo estava torcendo por Rodrigo e Laís, concorda Natália.

Ouvindo a conversa, Gustavo levanta a voz e diz em tom de brincadeira:

- Ninguém fala mais o nome desse cara aqui.

Tirando risadas dos participantes.

Mais tarde, enquanto curtiam um tempo juntos no quarto grunge. Gustavo e Laís começaram a conversar sobre Viny.

- Ele, no ao vivo, é outra pessoa. Ele desperta para o mundo quando está no ao vivo, jogo da discórdia, nos 30 segundos. Tem dia que ele fala nada, diz Gustavo.

- Eu acho que ele fica muito na sombra do Eli, disse a médica,.

- Quem vê só o programa ao vivo deve pensar, nossa esse cara deve ser assim o tempo inteiro, mas ele não é. [...] Quero que o Vyni saia. Adoro ele, mas entre ele e o Scooby, prefiro o Scooby, diz Gustavo.