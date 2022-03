Após cirurgia, Ana Beatriz Nogueira está curada do câncer

14/03/2022 | 08:11



Notícia boa demais! Segundo informações da jornalista Patrícia Kogut, do O Globo, a atriz Ana Beatriz Nogueira está livre do câncer no pulmão.

Após ser diagnosticada com a doença no início de março, Ana Beatriz foi operada na última quinta-feira, dia 10, para a retirada do tumor que estava em estágio inicial. A previsão é que a atriz receba alta hospitalar na próxima quarta-feira, dia 16.

Ainda, de acordo com Patrícia, os médicos retiraram completamente o tumor e perceberam que a atriz não irá precisar de outros tratamentos, como radioterapia ou quimioterapia.

Vale pontuar que Ana está no ar como Elenice de Um lugar ao Sol e já tem o seu nome confirmado no elenco de Olho por Olho, próxima novela de João Emanuel Carneiro dirigida por Carlos Araújo que irá ao ar no Globoplay.