Bindilatti se despede: ‘missão cumprida’

Dérek Bittencourt

Do Diário do Grande ABC



14/03/2022 | 07:00



Aos 43 anos e após cinco participações em Jogos Olímpicos de Inverno, Edson Bindilatti se aposentou oficialmente do esporte como atleta, mas, a partir de agora, assume nova função: buscará seguir difundindo as modalidades de gelo e neve. E a primeira missão do baiano/andreense é justamente encontrar um substituto como piloto para a Seleção Brasileira de bobsled, esta que teve, em Pequim, há algumas semanas, o melhor desempenho do País em uma Olimpíada, ao alcançar a final da modalidade, finalizando com o 20º lugar.

“Missão cumprida. A gente conseguiu fazer o melhor, o objetivo foi cumprido, que era ser finalista olímpico: conseguimos ficar na 20ª posição. Agora é abrir portas para novos atletas”, disse Bindilatti. “Me despeço como atleta, mas vou estar por trás do esporte até para levantar cada vez mais e, quem sabe um dia, ter resultados bem melhores do que este.”

Nascido em Camamu, na Bahia, Bindilatti se mudou ainda criança para Santo André. Ingressou no esporte por meio do atletismo, praticado no Estádio Bruno Daniel. E, após anos nas pistas, decidiu migrar para o gelo, tendo representado o País nos Jogos de Salt Lake City (2002), Turim (2006), Sochi (2014), Pyeongchang (2018) e Pequim (2022).

“Essa Olimpíada foi muito boa. A mídia ajudou bastante, deu para repercutir bastante o esporte de inverno. Tivemos resultados expressivos, como o 13º lugar da Nicole Silveira no skeleton, a nossa 20ª colocação no bobsled – conseguimos ainda ser 16º colocados em duas descidas e ter o 12º melhor push. Então deu para alavancar bastante e acreditamos que o COB (Comitê Olímpico do Brasil) agora possa olhar de forma diferente para o esporte de inverno, inclusive já deram um sinal que vão dar mais suporte tanto para o esporte de gelo quanto o de neve”, projetou.

Além da dedicação à busca por seu substituto, Bindilatti seguirá como o cabeça do projeto da pista de push construída na Vila São José, em São Caetano. “As obras estão em andamento. Vamos começar a concretar a primeira fase. A segunda parte é levantar a alvenaria e continuar a pista. Estamos indo atrás de parceiro que possa nos ajudar a finalizar até abril, maio.”

Indicado como um dos embaixadores esportivos do município ao lado de Arilza Coraça, Antônio Carlos Moreno, William, Verônia Hypólito, Soraia André e Giovanni Vianna, Bindilatti enalteceu o título andreense de Cidade Sul-Americana do Esporte. “Santo André sempre foi celeiro esportivo, então a gente só tem a agradecer e ficar honrado pela cidade receber esse título. É motivação a mais para que os esportes voltem com toda força. Essa é a ideia.” DB