Barcelona goleia Osasuna em casa e reassume 3º lugar; Sevilla empata

13/03/2022 | 19:57



Com chances remotas de título, o Barcelona faz esforço para ao menos terminar de forma digna a atual edição do Campeonato Espanhol. E, neste domingo, teve motivos para celebrar. Fez grande apresentação no Camp Nou, com uma goleada de 4 a 0 sobre o Osasuna, e ainda viu o rival Sevilla tropeçar pela mesma 28ª rodada.

A vitória deixou o Barcelona na terceira posição da tabela, com 51 pontos, atrás apenas de Real Madrid, com 63, e do próprio Sevilla, com 56. Com um jogo a menos que o vice-líder, o Barça já vislumbra alcançar ao menos o segundo lugar da tabela - o Real também tem um jogo a menos na classificação geral.

O triunfo deste domingo se tornou importante para o time catalão porque a próxima rodada reserva um desafio complicado. Enfrentar o embalado arquirrival Real, no estádio Santiago Bernabéu, no domingo que vem.

Diante do Osasuna, o Barça construiu a vitória ao fazer três gols em um intervalo de apenas 13 minutos. Torres, de pênalti, abriu o marcador aos 14. O mesmo Torres, ainda no primeiro tempo, recebeu belo passe de Dembélé e chutou rasteiro para fazer o segundo, aos 21. Na sequência, foi a vez de Aubameyang aproveitar nova assistência de Dembélé para praticamente liquidar a fatura, aos 27.

Em vantagem, o Barcelona tirou o pé do acelerador e foi fechar a conta somente aos 30 minutos, com Puig, em uma bela jogada individual. O placar só não foi mais elástico porque o árbitro anulou um gol marcado pelo zagueiro Piqué.

O Sevilla já não teve tanta sorte. O time visitou o Rayo Vallecano e ficou no empate por 1 a 1, desperdiçando grande oportunidade de abrir vantagem na briga pela segunda posição. Bebe abriu o placar para o time da casa, mas Delaney decretou a igualdade. Ambos os gols saíram no segundo tempo.

Ainda neste domingo, o Betis levou a melhor no duelo direto contra o Athletic Bilbao por 1 a 0 e subiu para a quinta posição, com 49 pontos, dentro da zona de classificação para a Liga Europa. O Atlético de Madrid é o quarto, com 51. Já o Bilbao ficou em oitavo, com 40.

Já a Real Sociedad pulou para o sexto lugar, com 47 pontos, ao bater o vice-lanterna Alavés (22) por 1 a 0, no estádio Anoeta. O gol foi marcado por Zubimendi.