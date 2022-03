Região oferta 621 vagas de trabalho nesta semana, 324 delas em São Caetano

Do Diário do Grande ABC



13/03/2022 | 19:16



O Grande ABC oferece 621 vagas de trabalho nesta semana, indicam as prefeituras das sete cidades (com destaque para as 324 em São Caetano) e a agência de empregos Luandre, esta que oferece oportunidades com salários de até R$ 3.000.

O Portal do Emprego da Prefeitura de São Caetano (portaldoemprego.saocaetanodosul.sp.gov.br) disponibiliza 324 vagas, 30 delas para estagiários do ensino médio, 22 para ajudante geral, dez de auxiliar de limpeza, sete de auxiliar de cozinha, cinco para porteiro, outras cinco de auxiliar de vendas, entre muitas outras.

Já o Posto de Atendimento ao Trabalhador de Rio Grande da Serra tem 111 oportunidades de emprego, destaques para nove de serralheiro, seis de operador de processos químicos e petroquímicos e outras seis de técnico eletrônico.

O Centro Público de Trabalho e Renda de Mauá tem 71 vagas nesta semana, para estagiário de contabilidade, estagiário de curso de humanas (Filosofia, Sociologia, Geografia, História, Português ou Inglês), estagiário de curso de exatas (Matemática, Física, Química ou Biologia), reparador de PABX, meio oficial ferramenteiro, operador de CNC, gerente de mercado, costureira em geral, costureira de máquina reta e overloque, auxiliar de produção em confecção/ enfestador, analista de marketing digital, atendente de lojas; auxiliar contábil, auxiliar de limpeza, controlador de acesso, eletricista industrial; operador de CFTV, fresador ferramenteiro e salva-vidas.

O Centro Público de Emprego e Renda de Diadema oferta 32 vagas, quatro delas para PCD (Pessoa com Deficiência), mas três delas para cidades vizinhas: operadora Granel, abastecimento com gás GLP, em Mauá; atendimento receptivo em São Caetano; atendimento receptivo em Santo André; e auxiliar administrativo em Diadema.

A Central de Trabalho e Renda de São Bernardo tem 31 oportunidades. Destaques para oito como servente de obras e seis para pedreiro. Já o CPETR de Santo André oferta 16 vagas, desde limpador de piscina a recepcionista de hotel.

Por fim, a Luandre tem 20 oportunidades, como auxiliar de serviços Gerais, auxiliar de transportes, mecânico (refrigeração/Soldador), vendedor interno (técnico industrial), vendedor interno (técnico refrigeração), técnico em informática (trainee), orçamentista projetista, assistente de departamento pessoal e analista de suporte Linux (trainee).