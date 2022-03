Domingo no Paço atrai famílias em Santo André

Do Diário do Grande ABC



O Domingo no Paço, programa promovido pela Prefeitura de Santo André, está de volta ao Paço Municipal. Todos os domingos, das 10h às 17h, a área do estacionamento é transformada em uma grande alternativa de lazer para toda a família. A entrada é gratuita, inclusive a estadia de veículos, e não é necessário qualquer agendamento.

“Estamos, aos poucos, voltando a viver a nossa cidade como gostamos. Uma grande alegria poder retomar as atividades do Domingo no Paço, que estavam paralisadas desde o início da pandemia. Lazer, entretenimento e convívio social para as famílias de Santo André”, afirmou o prefeito Paulo Serra (PSDB), que tambem esteve com a família aproveitando o domingo.

A advogada Elaine Gomes, 45 anos, aproveitou a manhã deste domingo para passear com a sua filha Valentina, 5, em companhia do mascote da família, o vira-lata Fred. “É a primeira vez que venho e gostei muito. Estamos voltando aos poucos à nossa rotina e ter uma um domingo como esse com a minha família dá aquela sensação que a pandemia está ficando para trás”, comentou.

Dentre as diversas opções, a programação conta com mini-quadras esportivas, espaço kids, jogos de arremesso e triciclos-família. Também há uma série de jogos e brincadeiras monitoradas por agentes do Departamento de Lazer da Prefeitura.

A estrutura à disposição do público conta ainda com sistema de som ambiente, trailer de alimentação e os sanitários do Saguão do Teatro Municipal. O Domingo no Paço foi criado em 2017 com o objetivo de tornar o Paço Municipal mais um espaço de lazer com infraestrutura diferenciada para os andreenses.