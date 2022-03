Polícia Civil prende homem por envolvimento em assalto a shopping de Santo André

Do Diário do Grande ABC



13/03/2022 | 19:03



A Polícia Civil prendeu na sexta-feira (11), no bairro Guainases, na Zona Leste da Capital, um homem de 27 anos por envolvimento no roubo de uma loja no Atrium Shopping, em Santo André. O crime ocorreu na quarta-feira (09). Três homens invadiram a Casas Bahia e roubaram o estoque de celulares da loja. Após o assalto, policiais civis do Setor de Investigações do 3º Distrito Policial da cidade iniciaram intenso trabalho de investigação.

Imagens de câmeras de monitoramento foram analisadas e apontaram que os autores chegaram ao local em um Honda/Fit. O veículo foi abandonado pelos homens que fugiram posteriormente em uma VW/Kombi. Ao checar o emplacamento do automóvel, os policiais chegaram até um endereço na Capital onde encontraram o veículo e dois suspeitos.

Um deles confirmou participação no crime e informou ter recebido uma quantia em dinheiro e quatro celulares pelo trabalho. Os aparelhos foram localizados, bem como uma espingarda calibre 12. Os celulares, a arma e a Kombi foram apreendidos.

O caso foi registrado como posse ou porte ilegal de arma de fogo de uso restrito e localização/apreensão de veículo e objeto pelo 3º Distrito Policial de Santo André, que requisitou perícia aos institutos Médico Legal (IML) e de Criminalística (IC). O indiciado foi encaminhado à Cadeia Pública da cidade, ficando à disposição da Justiça.