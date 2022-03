Brunna Gonçalves confirma que não será mais bailarina de Ludmilla

13/03/2022 | 16:22



Quase três semanas após ser eliminada do BBB 22, Brunna Gonçalves confirmou que não será mais bailarina da cantora Ludmilla, com quem é casada.

Ao responder dúvidas dos seguidores no Instagram, ela explicou que tem outros planos para a carreira.

"Esse ano, eu quero focar mais no meu trabalho com a internet, estudar, colocar alguns projetos em prática, daí vai ficar difícil conciliar com os shows, ensaios etc.", comentou.

Porém, ela não descarta a possibilidade de aparecer de vez em quando junto da amada em apresentações. "Mas estou tentando ao máximo acompanhar a Lud em alguns shows e quem sabe eu apareço de surpresa no palco. Não consigo ficar muito tempo longe nem dela nem do palco", disse.

De fato, neste sábado, 12, ela foi com Ludmilla para um show e ficou nos bastidores, dançando e sendo aclamada por fãs da plateia.