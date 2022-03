Casal faz dança de casamento com cão e vídeo viraliza

13/03/2022 | 16:20



Casamentos já costumam ser emocionantes e quando se inclui na festa um animal de estimação, o encanto é ainda maior. Prova disso é o vídeo de recém-casados que fizeram a primeira dança com o cachorro deles no colo. Foram mais de 14 milhões de visualizações no TikTok.

Na rede social, a enfermeira Steph compartilha momentos fofos do golden retriever e dela com o marido, que chegam a ter milhares de visualizações.

Mas foi somente a cena da dança a três que alcançou a casa dos milhões, com mais de 31 mil comentários e 3 milhões de curtidas.

Nas imagens, o cachorro aparece sendo segurando entre o noivo e a noiva e, no começo, com a cabeça apoiada no ombro da tutora. Depois, parecendo demonstrar felicidade, dá 'lambeijos' no tutor.

Enquanto dançam ao som de Thinking Out Loud, música de Ed Sheeran, o casal retribui o carinho com um beijo 'sanduíche' no animal. A cena encantou os convidados também, que emitem sons de aprovação.