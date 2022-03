Kanye West volta a falar sobre Kim Kardashian e exposição de seus filhos: -Não existe guarda igualmente compartilhada, sempre pende para a mãe

13/03/2022 | 16:10



Pelo jeito os desentendimentos entre Kanye West e Kim Kardashian realmente estão longe de chegar ao fim!

Neste domingo, dia 13, o rapper publicou uma série de conteúdos em seu Instagram falando sobre Kim e os filhos dos dois. No primeiro vídeo publicado, ele fala sobre a imagem de North West ficar sendo usada em conteúdos de Kim para a internet.

Acabei de sair do telefone com Kim e disse à ela para parar de me colocar como antagonista nesta história de TikTok. Eu sou pai dela [North]. Eu sei que vocês não respeitam pais ou a ideia de uma família, e a mídia tenta promover algo, mas eu disse que não permito que minha filha seja usada pelo TikTok ou pela Disney. Eu não tenho voz. Não existe isso de guarda igualmente compartilhada na sociedade hoje em dia, sempre pende para o lado da mãe. Mas eu estou feliz que vocês estão tendo a chance de ver uma pequena parte do que eu tive que lidar.

Kanye também falou sobre Kim tomar a decisão de onde seus filhos podem ou não ir, e ele não ter direito de ficar com eles quando quer, como por exemplo, ir à igreja aos domingos. Em um print de mensagens que enviou para Kim, ele escreveu:

Quando eu digo para levar meus filhos a um lugar. Eu não vou passar por isso de novo. Por que a decisão é sua sobre onde meus filhos estão se nós teoricamente temos guarda compartilhada?

Na legenda da publicação, ele continuou o assunto:

Meu pai nem liga para Kim. Eu não falo com a maior parte da minha família porque eles têm permitido este tipo de comportamento. Eu não estou de forma alguma tentando ter esta mulher de volta, minha vida seguiu. Eu só sinto que culturalmente existe um monte de pessoas brancas privilegiadas forçando a criação de um monte de crianças negras. Eu tenho visto muitas celebridades falando contra mim, e não teve ninguém além de Candace Owens que falou que este comportamento de mãe está errado.