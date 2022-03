Palavra do leitor

Do Diário do Grande ABC



13/03/2022



Vivemos em País onde uma em cada quatro mulheres já sofreu algum tipo de violência física e psicológica, de acordo com estudo realizado pelo Fórum Brasileiro de Segurança Pública. Lamentavelmente, o Brasil ocupa apenas a 93ª posição em ranking de 156 países na igualdade de gênero, perda de 26 posições em comparação à década passada, segundo dados apresentados pelo Fórum Econômico Mundial. Durante a fase mais restritiva da pandemia da Covid-19, assistimos ao crescimento dos casos de violência doméstica. Tristemente, grande parte dos episódios envolvia companheiro da vítima ou algum parente próximo. Os indicadores mostram a necessidade de avançarmos em políticas públicas que tratem esses problemas como prioridade. É inclusive um dos 17 objetivos apontados pela ONU para atingirmos objetivos sustentáveis da agenda 2030.

Item que trata da igualdade de gênero aponta entre as metas ‘acabar com todas formas de discriminação contra mulheres e meninas em toda parte’ e ‘eliminar todas formas de violência contra as mulheres e meninas nas esferas públicas e privadas, incluindo o tráfico e exploração sexual e de outros tipos, além de sugerir a garantia à participação plena e efetiva das mulheres e a igualdade de oportunidades para liderança em todos os níveis de tomada de decisão na vida política, econômica e social’. Foram esses motivos que me fizeram criar o Código Paulista de Defesa da Mulher, projeto que pesquisou, organizou e centralizou, em único documento, mais de 50 anos de leis sancionadas no Estado sobre direitos das mulheres. Sempre tive entendimento de que a informação é das principais ferramentas de transformação social. É por meio dela que adquirimos conhecimento necessário para exigir nossas prerrogativas políticas, econômicas e sociais. Assim, carrego o sentimento de que o Código Paulista de Defesa da Mulher é enorme instrumento de informação na efetivação de seus 165 artigos.

São exemplos de normas que constam no código, a prioridade da mulher na titularidade da propriedade de imóveis de programas habitacionais, o direito ao parto humanizado nos estabelecimentos públicos de saúde no Estado, o programa de combate à violência doméstica, entre outras. No início dos anos 80, o Estado de São Paulo foi pioneiro ao criar a primeira Delegacia de Defesa da Mulher no País. Hoje, mais de 40 anos depois, trabalho diariamente para que o Código Paulista de Defesa da Mulher siga o mesmo caminho e se torne referência, se espalhando por todas as assembleias legislativas do Brasil. A sociedade brasileira precisa passar por enorme processo de transformação, principalmente na busca de País melhor para as mulheres. É hora de escrever futuro mais próspero, mais igualitário e muito melhor para todas elas.



Thiago Auricchio é deputado estadual e autor do Código Paulista de Defesa da Mulher.

PALAVRA DO LEITOR

Máscara

Até porque, máscara não resolve nada (Grande ABC retira obrigatoriedade do uso de máscaras ao ar livre a partir de hoje – dia 9). Peguei gripe duas vezes em três meses e, se não para o vírus da gripe, imagina o da Covid!

Henrique Souza

do Facebook

Mauá

Isso não é mais que obrigação da Prefeitura (Mauá fecha contrato para recuperar ruas). Agora, cadê as creches, as UPAs (Unidades de Pronto Atendimento), o Bom Prato que ia ser feito, o local para doação de sangue?

Sidnei Severino

do Facebook

Eternas férias

As pessoas criticam Bolsonaro por ele não trabalhar e passar a maior parte do tempo passeando. Mas acho que ele nos faria grande favor se continuasse de férias, brincando com moto aquática, no Beto Carrero, participando das montagens com seus filhos, porque, quando ele resolve falar de assunto sério, inverte tudo, deturpa, vai para o lado onde não está a razão. Ele tem papel lamentável, mas tenho fé que o dia está bem próximo em que ele terá de responder por essas barbaridades que sempre diz.

Vânia Togato Veras

São Bernardo

Inimigo da paz

Sabe aquela história de que Bolsonaro tinha ido para a Rússia para evitar a terceira guerra mundial, dita pelos lunáticos que o seguem? Então, como poderia ser verdade se este presidente fez de tudo para armar a população, que fala em ‘petralhar’ quem é oposição a ele, que é envolvido até o pescoço com milícias etc? Vocês acham que ele estaria preocupado com a paz mundial? Acordem!

Gilmar Tefé

Santo André

Eletrobras

O TCU (Tribunal de Contas da União) descobriu fraude milionária envolvendo a venda da Eletrobras. Ela iria ser vendida por R$ 23 bilhões neste desgoverno de Bolsonaro. Mas em cálculo realizado pela AEEL (Associação dos Empregados da Eletrobras), com a receita anual comprovada de R$ 1,5 bilhão até 2042, o valor da venda chegaria a R$ 83,2 bilhões. Mas se levar em consideração alta anual do preço de 5%, essa quantia alcançaria no fim da concessão R$ 230 bilhões. Seria mais um gigantesco prejuízo ao Brasil graças ao nosso presidente. Neste caso, cabe bem um ditado falado por meus avós: Bolsonaro no comando do País, ‘é a mesma coisa que colocar a raposa para cuidar do galinheiro’.

Everton Roberto Ribeiro

Mauá

Rumo a 14º

Demonstro aqui minha revolta com o Brasil, que caiu da sexta posição na economia mundial para a 13ª. Ou seja, somos 13, e 13 é o número do PT. O que me deixa um pouco mais tranquilo é que, como Bolsonaro já está trabalhando pelo País, logo cairemos mais uma posição e seremos 14º, saindo do número do PT. Força, Brasil. Este é um País que vai para a frente, bem governado. Os invejosos vão dizer que estou sendo irônico.

Luís Bernardo Neto

Ribeirão Pires