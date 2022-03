Ex-BBB Marcelo Zulu tem casa em Santa Catarina saqueada

13/03/2022 | 15:10



Marcelo Zulu, participante do BBB 4 e da edição de 2021 de No Limite, compartilhou com seus seguidores no último sábado, dia 12, que a casa em que mora em Balneário Camboriú, Santa Catarina, foi invadida e saqueada.

Em um vídeo relatando o ocorrido, Zilu agradeceu por todo o suporte que recebeu da polícia e da guarda local.

- Eu moro no primeiro andar em uma rua movimentada de Balneário Camboriú e fui saqueado. Vou começar agradecendo a polícia militar, a guarda municipal e a polícia civil que me deram todo o suporte. Muito obrigado mesmo, vocês são sensacionais.

Ele também contou que já sabe quem é o ladrão que invadiu sua propriedade.

- Eu já tenho o Facebook do cara, já sei quem é. Na madrugada ele invadiu minha casa, vou deixar aqui as imagens da câmera de segurança para vocês verem a habilidade do cara. Ele realmente é bom. Ele conseguiu escalar de uma forma muito habilidosa e muito rápida.